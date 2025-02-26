Kocaeli'de Metan Gazı Alarmı! 9 Gündür Devam Ediyor

Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak’ta 17 Şubat tarihinde, metro inşaatı kapsamında yaklaşık 47 metre derinlikte gerçekleştirilen sondaj sırasında yüzeye çıkan metan gazı alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye şerit çekildi.

Ertesi gün, itfaiye ekipleri yangını yangın battaniyesiyle söndürdü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) gelen uzman ekipler, inceleme yapmak üzere bölgeden numune aldı. Numune alma işleminin ardından itfaiye ekipleri, yangını kontrollü şekilde yeniden alevlendirdi.

Dokuz gündür kesintisiz devam eden yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA