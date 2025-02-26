Alt Geçit Sapığına 5 Yıl Sonra Kelepçe, Tanınmamak İçin Kılıktan Kılığa Girdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir’de Tuzcuoğlu Köprüsü yakınındaki otobüs durağı çevresinde çok sayıda cinsel taciz ve cinsel saldırı suçunun işlendiğini belirleyerek harekete geçti.

ARACIYLA KAÇARKEN YAKAYI ELE VERDİ

Bölge inceleme altına alınırken, 18 Şubat’ta 11.20 sıralarında aranan işgale uyan bir şüpheli tespit edildi. Güvenlik bölgesinden koşarak uzaklaşan şüphelinin aracının plakası incelenerek kimlik bilgilerine ulaşıldı. Şüphelinin aranan M.İ.Y. olduğu ortaya çıktı.

CİNSEL SALDIRIDAN 14 SUÇ KAYDI

M.İ.Y. isimli şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada “cinsel saldırı” suçu başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplamda 14 adet kaydı olduğu tespit edildi. Tutuklanan M.İ.Y.’nin tanınmamak için değişik bere ve paltolar giydiği öğrenildi.

İŞE GİDİŞ SAATLERİNDE KORKUNÇ PLAN

M.İ.Y.’nin 2020 ile 2025 yılları arasında 14 ayrı cinsel saldırı ve cinsel taciz suçunu işlediği, eylemleri sabah ve akşam işe gidiş ve geliş saatlerinde gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

M.İ.Y.’nin cinsel saldırı suçunu işlediği sırada kadınları darp etmeye çalıştığı, darp sırasında kadınların tırnak aralarına giren deri örneklerinin de DNA incelemesine alındığı öğrenildi. M.İ.Y., “cinsel taciz” ve “cinsel saldırı” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA