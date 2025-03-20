Dilencinin 100 Bin Liralık Telefonu Şaşkına Çevirdi

Mardin’de özel bir hastanenin önünde dilencilik yapan bir kadının, yaklaşık 100 bin lira değerinde lüks bir cep telefonu ile konuşması çevredekileri hayrete düşürdü.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa sürede büyük dikkat çekti.Görüntülerde, dilenci kadının lüks model telefonuyla rahatça konuştuğu görülüyor.

Kaynak: İHA