Dilencinin 100 Bin Liralık Telefonu Şaşkına Çevirdi
Mardin'de bir dilencinin yaklaşık 100 bin lira değerindeki lüks telefonu şaşkınlık yarattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mardin’de özel bir hastanenin önünde dilencilik yapan bir kadının, yaklaşık 100 bin lira değerinde lüks bir cep telefonu ile konuşması çevredekileri hayrete düşürdü.
O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa sürede büyük dikkat çekti.Görüntülerde, dilenci kadının lüks model telefonuyla rahatça konuştuğu görülüyor.
Kaynak: İHA