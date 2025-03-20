Dilencinin 100 Bin Liralık Telefonu Şaşkına Çevirdi

Mardin'de bir dilencinin yaklaşık 100 bin lira değerindeki lüks telefonu şaşkınlık yarattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dilencinin 100 Bin Liralık Telefonu Şaşkına Çevirdi

Mardin’de özel bir hastanenin önünde dilencilik yapan bir kadının, yaklaşık 100 bin lira değerinde lüks bir cep telefonu ile konuşması çevredekileri hayrete düşürdü.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa sürede büyük dikkat çekti.Görüntülerde, dilenci kadının lüks model telefonuyla rahatça konuştuğu görülüyor.

Kaynak: İHA

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