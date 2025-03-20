İki Katlı Ev Alev Topuna Döndü

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, iki katlı müstakil bir evde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın büyük paniğe yol açtı. Alevlerin hızla yayılmasıyla evde bulunan tüp patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Kırıkkale Belediyesi ve Bahşılı Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA