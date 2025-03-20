Tekel Bayi Hırsızı Yakalandı

Isparta'da gece yarısı meydana gelen hırsızlık olayı "pes" dedirtti. Bir şahıs, tekel bayi dükkanının camını taşla kırdı.

Kırık camdan içeri giren hırsız dolaptan içki şişelerini aldı ve koşarak uzaklaştı. Tekel bayi işletmecisi olay karşısında sessiz kalmadı ve şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu hırsız yakalandı. B.Ç. isimli şahıs tutuklandı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, B.Ç.'nin elindeki taşlarla iş yerinin camını kırarak içeri girdiği ve dolaptan içki aldıktan sonra hızla uzaklaştığı anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA