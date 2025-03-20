Tekel Bayi Hırsızı Yakalandı

Isparta'da bir tekel bayi soyuldu. Hırsızlık anı kameralara yansırken şüpheli yakalandı.

Tekel Bayi Hırsızı Yakalandı

Isparta'da gece yarısı meydana gelen hırsızlık olayı "pes" dedirtti. Bir şahıs, tekel bayi dükkanının camını taşla kırdı.

Kırık camdan içeri giren hırsız dolaptan içki şişelerini aldı ve koşarak uzaklaştı. Tekel bayi işletmecisi olay karşısında sessiz kalmadı ve şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu hırsız yakalandı. B.Ç. isimli şahıs tutuklandı.

Tekel Bayi Hırsızı Yakalandı - Resim : 1

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, B.Ç.'nin elindeki taşlarla iş yerinin camını kırarak içeri girdiği ve dolaptan içki aldıktan sonra hızla uzaklaştığı anbean kaydedildi.

Padişah Torununu Soydular: Bakın 11 Milyonluk Hırsızlığın Arkasından Kim ÇıktıPadişah Torununu Soydular: Bakın 11 Milyonluk Hırsızlığın Arkasından Kim ÇıktıGüncel

Edirne'de Kameralara Yansıyan Hırsızlık! Beton Kalıpla Camı KırmışEdirne'de Kameralara Yansıyan Hırsızlık! Beton Kalıpla Camı KırmışYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Hırsız Hırsızlık tekel Isparta
Kara Saplanan Otobüsteki Yolcular Kurtarıldı Kara Saplanan Otobüsteki Yolcular Kurtarıldı
Meclis'te Tansiyon Yine Yükseldi, Vekiller Birbirine Girdi Meclis'te Tansiyon Yine Yükseldi, Vekiller Birbirine Girdi
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
ÇOK OKUNANLAR
Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu
Altın, Dolar, Borsa... Bir Rekor Daha Kırıldı: Piyasalarda Tansiyon Düşmüyor (20 Mart Perşembe Güncel Altın ve Döviz Kurları) Altın, Dolar, Borsa... Bir Rekor Daha Kırıldı
Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri… Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri…
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Herkes Bilmeden Bu Hatayı Yapıyor: Misliyle Geri Ödeyebilirsiniz Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Herkes Bilmeden Bu Hatayı Yapıyor: Misliyle Geri Ödeyebilirsiniz
Emekliler Bu Masraftan Kurtuldu! 2025 Yılı Boyunca Resmen Ücretsiz Oldu Emekliler Bu Masraftan Kurtuldu! 2025 Yılı Boyunca Resmen Ücretsiz Oldu