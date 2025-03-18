Padişah Torununu Soydular: Bakın 11 Milyonluk Hırsızlığın Arkasından Kim Çıktı

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesuda Evliyazade'nin evine hırsız dadandı. 11 milyon 650 bin liralık ziynet eşyası çalınan Mesuda Evliyazade soluğu karakolda aldı. Peki, hırsız kim çıktı?

Padişah Torununu Soydular: Bakın 11 Milyonluk Hırsızlığın Arkasından Kim Çıktı

İstanbul'un lüks semtlerinden Sarıyer'de film gibi bir hırsızlık olayı yaşandı. Poligon Mahallesi, Sarıyer Caddesi üzerindeki sosyetik bir sitede oturan Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesuda Evliyazade, 15 Mart 2025'te polise başvurarak evine hırsız girdiğini bildirdi. Evliyazade'nin ifadesine göre, aralarında tarihi değere sahip mücevherlerin de bulunduğu tam 11 milyon 650 bin liralık ziynet eşyası çalınmıştı. Özellikle, Osmanlı Hanedanı'ndan Ulviye Sultan'a ait pırlanta işlemeli altın bilezik, tek başına 6 milyon lira değerindeydi.

Padişah Torununu Soydular: Bakın 11 Milyonluk Hırsızlığın Arkasından Kim Çıktı - Resim : 1

ŞÜPHE OKLARI HİZMETÇİYİ GÖSTERDİ

Mesuda Evliyazade, olayın 4 Şubat 2025'te yanında yatılı olarak çalışmaya başlayan hizmetçisi T.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla harekete geçti ve evin güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerde hizmetçinin her hafta izin gününde poşetler dolusu eşya ile evden ayrıldığı tespit edildi.

Padişah Torununu Soydular: Bakın 11 Milyonluk Hırsızlığın Arkasından Kim Çıktı - Resim : 2

ESENYURT'TA OPERASYON

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Esenyurt'ta kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan detaylı aramada, çalınan 79 parça ziynet eşyası, çantalar ve kıyafetler ele geçirildi. Ancak olay bununla da sınırlı değildi...

Şüphelinin kızı S.N.Ş., annesinin çaldığı eşyaları sosyal medya hesapları üzerinden satmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme, T.Ç.'yi tutuklayarak cezaevine gönderirken, kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Padişah Torununu Soydular: Bakın 11 Milyonluk Hırsızlığın Arkasından Kim Çıktı - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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