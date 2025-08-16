Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, iki bakanlıkta kritik atamalar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni atamalar, Resmî Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Yayınlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nda boş bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bircan Kolcu getirildi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Müfettişleri Candan Duman, Fatma Barış, Güçlü Üçler, Hatice Kalkanlı Koca, Mehmet Altunbaş ve Tuğba Aydoğdu, Vergi Başmüfettişi olarak atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ise Müfettiş Mehmet Emin Ünal, Başmüfettiş unvanını aldı.

Kaynak: İHA

