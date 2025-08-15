Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden 24'üncü Dönem AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk için başsağlığında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden 24'üncü Dönem AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk'ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin."

Kaynak: AA

