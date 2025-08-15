Fethiye'de Korkunç Kaza! Eski AKP'li Vekil Ali Boğa Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Antalya-Fethiye karayolu üzerindeki Karaçulha Mahallesi yakınlarında, saat 16.00 civarında gerçekleşti. Antalya yönünden Fethiye’ye doğru seyir halinde olan V.K. yönetimindeki 07 YRN 12 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Boğa’ya çarptı

24. Dönem AKP Muğla Milletvekili olan Boğa, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından araç sürücüsü V.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

ALİ BOĞA KİMDİR?

Ali Boğa, 1949 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Köyü’nde dünyaya geldi. Babasının adı Şevket, annesinin adı ise Nuriye’dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset ve İdare Bölümü’nden mezun olan Boğa, kariyerine 1977 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak başladı.

1980 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesine katılan Boğa, 1987 yılında DPT’de İhracat Proje Değerlendirme Grup Başkanlığı görevine getirildi. 1992’de Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na geçerek İhracat Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı’nı üstlendi.

1995 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Boğa, 1997-2000 yılları arasında Avustralya’nın Melbourne kentinde Ticaret Ataşesi olarak görev yaptı. 2003-2009 döneminde ise Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nü yürüttü. 2009-2011 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı olarak görev aldı.

Alanında birçok kitap ve makale kaleme alan Boğa, evli ve üç çocuğu vardır.

