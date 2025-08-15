İki Şehir Tek Kabus! Osmaniye’de Telsizden Umut Kocaeli’de Kameradan Çaresizlik Yükseldi

Osmaniye’de alevlerin ortasında mahsur kalan arazöz, helikopterin son anda yaptığı müdahaleyle kurtarıldı. Kocaeli’de ise hızla yayılan orman yangını bazı evlere sıçradı, vatandaşlar hortumlarla alevlere karşı koymaya çalıştı. İki şehirde yangınlarla mücadelede yaşanan zorlu anlar kameralara yansıdı.

İki Şehir Tek Kabus! Osmaniye’de Telsizden Umut Kocaeli’de Kameradan Çaresizlik Yükseldi
Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları, hem doğayı hem de yerleşim yerlerini tehdit etti. Bu illerden olan Osmaniye ve Kocaeli'de çıkan yangınlarda ekipler, büyük bir özveriyle alevlere karşı mücadele verdi. Osmaniye'de alevlerin ortasında mahsur kalan bir arazöz helikopter desteğiyle son anda kurtarılırken, Kocaeli'de ise yangın bazı evlere sıçradı.

OSMANİYE'DE HELİKOPTER MÜDAHALESİ HAYAT KURTARDI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyü yakınlarında çıkan orman yangını sırasında, 84 numaralı arazöz alevlerin arasında kaldı.

Osmaniye

'HELİKOPTER SU ATSIN'

İçerisindeki orman işçileri telsizle yardım çağrısında bulundu. Yapılan anonslarda, "Osmaniye 84 alevler içinde kaldı, helikopter su atsın. Mahmut, yangının patladığı yer yanıyor. Bizim itfaiye, helikopterin sorti yapması gerekiyor" sözleri dikkat çekti.

Osmaniye

DEHŞET ANLAR KAMERADA

Yardım çağrısı üzerine bölgeye yönlendirilen yangın söndürme helikopteri, alevlerin arasındaki arazöze su atarak aracın yanmasını son anda önledi. O anlar kameralarla kaydedildi. Yangına 3 helikopter, 15 arazöz, 10 su tankı ve 115 personel ile müdahale edilirken, 5 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

‘KAÇ ARTIK HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ’

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Suludere mevkisinde çıkan orman yangını ise rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve Akçat köyündeki bazı evlere ulaştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bir görüntüde, alevlerin bir evi sardığı ve bir vatandaşın hortumla yangına müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Görüntüyü çeken kişinin "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız" sözleri yangının ciddiyetini gösterdi. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

Kocaeli Osmaniye Orman yangınları
