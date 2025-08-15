Rize'de Feci Kaza! 1 Ölü, 5 Yaralı

Rize Fındıklı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi de yaralandı.

Rize'de Feci Kaza! 1 Ölü, 5 Yaralı
Rize Fındıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Artvin istikametinden Rize istikametine giden A.H. idaresindeki panelvan araç sürücüsünün sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gürcistan uyruklu N.K. idaresindeki araca kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan Meryem Hekimoğlu (65) yapılan ilk müdahalenin ardından Fındıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hekimoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Her iki araçta bulunan toplam 5 kişi ise Rize'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

