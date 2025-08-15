SED Ödemeleri Yatırıldı... Çocuk Başına Ortalama 8 bin 200 Lira

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik Sosyal Ekonomik Destek( SED) kapsamında ağustos ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle çocuk başına yapılan SED desteğinin ortalama 8 bin 198 liraya yükseldiğini belirtti. Bu kapsamda, toplam 1 milyar 417 milyon liralık ödemenin hesaplara aktarıldığını söyledi.

ANA HEDEF ŞEFKATLE BÜYÜTMEYİ DESTEKLEMEK

Aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların aile ortamında şefkatle büyümesini hedeflediklerini belirten Göktaş, SED hizmeti kapsamında çocukların sosyal, sportif, kültürel ve akademik açıdan desteklendiğini vurguladı.

