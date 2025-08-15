Kötü Koku Korkunç Gerçeği Ortaya Çıkardı! Günler Önce Ölmüş...

Antalya'da kendisinden haber alınamayan bir şahıs, kötü kokuların yayılmaya başlaması üzerine iş yerinde ölü olarak bulundu.

Kötü Koku Korkunç Gerçeği Ortaya Çıkardı! Günler Önce Ölmüş...
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 161 Sokak'ta bulunan mimarlık ve dekorasyon firmasına ait iş yerinde öğlen saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Sokak üzerinde aynı zamanda ikamet olarak kullandığı iş yerini bir süredir açmayan ve haber alınamayan Eşref İnci'nin (61) dükkanından kötü kokular yayılmaya başlaması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Verilen adrese gelen ekipler kapının kilitli olmasıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerden destek istedi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Savcılık talimatı ile kapının açılmasının ardından içeriye giren ekipler Eşref İnci'nin aynı zamanda ikamet olarak kullandığı iş yerinin üst katında cansız bedenini buldu. Üzerinde kıyafetler bulunmayan ve 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen İnci'nin cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

