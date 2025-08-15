Minik Teoman'ın Akılalmaz Ölümü: Tek Suçlu 'Taş' Çıktı, Aile Karara İsyan Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediyeye ait hafriyat kamyonunun tekerinden fırlayan taş, karşı yönden gelen otomobilin ön camını kırarak 3,5 yaşındaki Teoman Konya’nın ölümüne neden oldu. Başlatılan soruşturmada “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilmesi üzerine, ailenin itirazı Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Hakimlik, olayda taşın asli etken olduğu ve başka bir kişi ya da kuruma kusur atfedilemeyeceğini belirtti. Teoman’ın babası Mustafa Raşit Konya (35), “Kararda, hareket kabiliyeti olmayan ‘taş’ adeta tek sorumlu ilan edildi” diyerek karara tepki gösterdi.

BURHANİYE'DE AKILALMAZ KAZA

Olay, 31 Ağustos 2024’te Burhaniye ilçesinde meydana geldi. Kütahya’dan Balıkesir’in Ayvalık ilçesine giden ve dönüşte Burhaniye’den geçen Mustafa Raşit Konya’nın (35) kullandığı otomobile, Burhaniye Belediyesi’ne ait, İ.D.’nin kullandığı 10 RP 118 plakalı hafriyat kamyonunun tekerlerinden fırlayan kilit taşı, ön camdan girerek aracın arka koltuğunda annesi Hasibe Konya’nın yanında oturan Teoman’ın başına isabet etti. Ağır yaralanan minik Teoman, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma yaklaşık 1 yıl sürdü ve savcılık “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdi. Ailenin bu karara yaptığı itiraz Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi. Hakimlik, olayda taşın asli etken olduğu ve başka bir kişi ya da kuruma kusur atfedilemeyeceğini belirterek itirazı reddetti. Kararda, “10 RP 118 plaka sayılı kamyonun tekerinden fırlayan taş olay üzerinde asli etken olduğu, olayda kusur atfedilecek başkaca bir kişi/kurum/unsur bulunmadığı yönündeki tespit nazara alındığında dosyada delillerin toplanarak tartışıldığı, soruşturma aşamasındaki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin verilen kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olduğu, Cumhuriyet savcısının kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca dosyada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda taşın kamyonun tekerinden fırladığının kabul edildiği belirtildi.

‘SABIRLA ADALETİN TECELLİSİNİ BEKLEDİK’

Oğlu Teoman’ın hayatına mal olan olayda ne sürücünün ne de kurumun ceza almadığını vurgulayan baba Mustafa Raşit Konya, “Teoman henüz 3,5 yaşındaydı, başına aldığı ağır darbe sonucu, oğlum maalesef hayatını kaybetti. Biz, acımızı ve öfkemizi içimize atarak sabırla adaletin tecellisini bekledik. Ancak yaklaşık 1 yıl süren soruşturmanın sonunda, hukuk tarihinde örneğine rastlanması zor bir gerekçeyle ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verildi. Kararda, hareket kabiliyeti olmayan ‘taş’ adeta tek sorumlu ilan edildi." dedi. Tanık beyanları, polis tutanakları, kamera kayıtları, GPS verileri ve teknik incelemelerin, taşın kamyonun tekerleri arasından fırladığını ve ölümle doğrudan illiyet bağı bulunduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyleyen acılı baba, "Buna rağmen hiçbir kişi veya kurum kusurlu bulunmadı” diye konuştu.

‘BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİLER’

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, taşın kamyon tekerinden fırladığının kabul edildiğini ancak şoföre kusur atfetmeyerek çelişkiye düştüğünü savunan acılı baba, “Teknik deliller ve tanık ifadeleri ise bu çelişkiyi ortadan kaldıracak ölçüde nettir. Burhaniye Belediyesi’nin bu süreçteki tutumu ise ayrıca üzücüdür. Evladımızı kaybetmemize sebep olan bu kazadan sonra bir başsağlığı dileme inceliği dahi gösterilmemiştir." şeklinde konuştu.

Oğullarının adının bir parka verilmesi için Burhaniye Belediyesi'ne yaptıkları başvuruya da dönüş alamadıklarını söyledi. Konya, "Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yaptık ve hukuk davası sürecini başlatıyoruz. En önemlisi de ciddiyetle hazırlanmış teknik raporlarla yeniden yargılama yoluna gidilmesi için tüm hukuki yolları kullanacağız” dedi.

Teoman’dan geriye oyuncakları ve anne babasıyla çekildiği fotoğraflar kaldı. Ailesi, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: DHA