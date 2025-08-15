Mersin’de Yangın Sonrası Yürek Burkan Görüntü! Evler Yandı, Mezarlar Kül Oldu

Mersin’in Silifke ilçesinde 6 mahalleyi etkisi altına alan orman yangınında evler tamamen yandı, mezarlıklar zarar gördü. Alevlerin ardından köylerde geriye küller ve acı manzaralar kaldı.

Mersin’in Silifke ilçesinde 13 Ağustos’ta başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını 6 mahalle ve 7 mevkide büyük yıkıma yol açtı. Alevler yerleşim alanlarına ulaşarak onlarca evi küle çevirirken, köylerdeki mezarlıklar da ağır hasar aldı. Mezar taşlarının çatladığı, çevresindeki ağaç ve bitki örtüsünün tamamen yandığı görüldü. Yaklaşık iki gün süren yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede geriye yanan evlerin enkazı, tahrip olmuş mezarlıklar ve yürek burkan manzaralar kaldı.

MEZARLIKLAR DA ZARAR GÖRDÜ, KÖYLÜLER YIKILDI

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevler, İmamuşağı Mahallesi’ndeki Çatakkoyağı mevkisinde bulunan iki mezarlığı da küle çevirdi. Mezar taşlarının bir kısmı çatladı, çevredeki ağaçlar tamamen yandı. Köylüler, hem evlerini hem de geçmişlerine ait manevi değerleri kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadı. Yangında yakınlarının mezarlarının hasar aldığını gören vatandaşlar, "Evler yeniden yapılır ama atalarımızın yattığı yerlerin bu hale gelmesi bizi daha çok yaraladı" diyerek duygularını dile getirdi.

"70-80 YILLIK YURDUMUZ YANDI, BİTTİ"

İmamuşağı Mahallesi Bağalanı mevkisinde yaşayan Muzaffer Göztaşı, yangında evini kaybedenlerden biri. Evinin 70-80 yıllık olduğunu söyleyen Göztaşı, "Yangında yandı, bitti. Söyleyecek bir şeyimiz kalmadı. Elimizde kalan buydu, o da kül oldu. Biz de yandık, bittik. Bir yardım eden olursa ‘Allah razı olsun’ deriz. Olmazsa kendi başımızın çaresine bakacağız. Hayat devam ediyor" dedi.

"ANNEMİN BİRİKİMİ VE TÜM EŞYALARIMIZ YANDI"

Yangında evi tamamen kullanılamaz hale gelen bir diğer mahalle sakini Hayati Özer ise, "Bu evde annem ve 5 kardeşimle birlikte yaşıyorduk. Yangında evimizle birlikte 40 çuval buğdayım, zeytinyağlarım gitti. Annem 65 yaşında, emekli maaşı alıyordu, harcatmıyordum. 1 yıllık birikimi vardı, o para da yandı. Evdeki eşyalar, araç-gereçler, ne varsa üzerimizdeki kıyafetler dışında hepsi yok oldu." diye konuştu.

YANGIN 2 GÜN SÜRDÜ, YÜZLERCE PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

Yangına ilk günden itibaren 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personel müdahale etti. İkinci gün çalışmalara 2 uçak da katıldı. Çevre illerden gelen takviye ekiplerle alevlerin yayılması engellenmeye çalışıldı. 6 mahalle ile 7 mevkideki yerleşimler tedbiren boşaltıldı, 53 hanenin zarar gördüğü belirlendi. Dumandan etkilenen 1 personel ve 16 kişi tedavi edilip taburcu edildi.

Kaynak: AA

