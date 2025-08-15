'Kızıl Kıyamet' Günlerdir Sürüyor! Yangın Söndürülemiyor... Mersin ve Hatay'daki Ormanlar Alevlere Teslim

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin ormanları günlerdir kızıl kabus yaşıyor. Neredeyse her gün bir ilden alev çığlığı yükseliyor. Yangınların biri sönmeden diğeri başlıyor, yeşil alanlar kül yağmuruna teslim oluyor. Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınları ile Hatay’ın Hassa ve Yayladağı’ndaki alevlere karşı ekiplerin mücadelesi aralıksız sürüyor.

İşte orman yangınlarında dakika dakika yaşananlar...

08.50 HATAY'DAKİ YANGINLARA HAVADAN MÜDAHALE

Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerindeki orman yangınları devam ediyor.

Hassa'nın Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde önceki gün orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgede iki mahallede 1115 kişinin evlerinden tahliye edildi. Üçüncü gününe giren orman yangına gece boyu 259 araç ve 592 personelle müdahale edildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu.

Öte yandan Yayladağı'nda iki ayrı noktada çıkan orman yangınları da ikinci gününde. Gece boyu ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi'ndeki yangına 78 araç, 159 personel ile Suriye'nin Kesep bölgesinden ilçeye sıçrayan yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına hava araçları da katıldı.

08.40 ANAMUR YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Mersin'in Anamur ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Korucuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdü. Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığı yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde de ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştı. Mersin Valisi Atilla Toros, Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığını bildirmişti.

08.00 MERSİN'DEKİ YANGIN 3. GÜNÜNDE

Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edildiği yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmaları devam ediyor.

07.50 HATAY'DA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor.

02.30 HATAY'DA BİR YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerinde orman yangınları devam ederken, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

23.30 DİYARBAKIR'DA ÖRTÜ YANGINI

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsal Güldiken Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

23.15 MERSİN'DE İKİ İLÇEDE YANGIN

Mersin'in Anamur ilçesinde bugün öğleden sonra çıkan orman yangınına gece de çok sayıda ekip müdahale ederken, bir mahallenin tahliye edildiği öğrenildi. Silifke ilçesinde dün başlayan, 6 mahallenin tahliyesine, 53 evin de yanmasına neden olan orman yangının da devam ettiği, ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

23.00 NİĞDE'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN

Niğde merkeze bağlı Koyunlu ve Fesleğen beldelerinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Koyunlu ve Fesleğen beldelerinin yüksek kesimlerindeki yangına 8 araç ve 28 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Yangının ormanlık alana sıçrama riski bulunmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangına ekipler hızlı ve koordineli şekilde müdahalelerini sürdürmektedir. Yangının yayılımının önlenmesi ve bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Vatandaşlarımızın yaz aylarında tarla, mera ve kırsal alanlarda ateş yakmamaları, anız, ot veya çöp yakma gibi faaliyetlerden kesinlikle kaçınmaları, yangın şüphesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Sigara izmaritinin yerlere atılmaması gerektiği, en küçük ihmalin dahi telafisi güç zararlara yol açabileceği unutulmamalıdır."

