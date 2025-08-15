Hızla Yayıldı, Paniğe Neden Oldu! Başakşehir'de Film Gibi Kurgu... Silahlı Şovun Sonu Karakol Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında “İstanbul’da bir genç, sosyal medyada paylaşmak üzere silahlı video çekti” başlığıyla yayılan görüntülere yönelik inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, videonun 10 Temmuz 2025’te Başakşehir’de çekildiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, 17 yaşındaki M.A.T.’nin motosikleti kullandığı, 16 yaşındaki M.B.B.’nin vurulma rolü yaptığı, 16 yaşındaki Ö.F.B.’nin kurusıkı tabancayla ateş ettiği ve 16 yaşındaki Y.A.’nın ise videoyu kaydettiği tespit edildi. Olayda kullanılan kurusıkı tabanca ile birlikte 4 genç yakalandı.

SOSYAL MEDYA İÇİN KURGU YAPMIŞLAR!

Soruşturma kapsamında, videonun tamamen kurgu olduğu ve sosyal medya platformlarında dikkat çekmek amacıyla çekildiği belirlendi. Görüntülerin gerçek bir silahlı saldırı gibi algılanması, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayın gerçek olmadığının anlaşılmasının ardından, gençlerin sosyal medya fenomeni olma hevesiyle böyle bir içerik ürettiğini öne sürdü. Ancak, kurusıkı tabanca kullanımı ve kamu düzenini bozabilecek bir içeriğin paylaşılması nedeniyle 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA