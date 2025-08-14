Adana Yine Film Sahnelerini Aratmadı! Balkondan Balkona Çatışma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’nde komşular arasında yaşanan silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. İddiaya göre, M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E.’nin (21) bulunduğu eve, husumetli oldukları komşuları tarafından ateş açıldı. Evde bulunan dört kişi, kendilerine yönelik saldırıya pompalı tüfek ve tabancalarla karşılık verdi. Silah seslerinin yükseldiği olay, mahallede paniğe neden oldu.

DÖRT GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görüntülerden tespit edilen şüpheliler M.P., F.K., O.B. ve C.E., olayda kullandıkları pompalı tüfekler ve tabancalarla birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

