Martı TAG'ın Lisans Başvurusuna UKOME'den Ret
İBB'ye bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Martı Tag'ın lisans başvurusunu 'gayri yasal taşımacılık' gerekçesiyle reddetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İBB Genel Sekreteri Pelin Alpkökin'in başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) toplandı.
Toplantıda Zuppin Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim AŞ'nin turizm yolcu taşımacılığı lisansı ile Martı İleri Teknoloji AŞ'nin Martı Tag lisans başvuruları gündeme geldi.
OYBİRLİĞİYLE RET
ZUPPİN XL uygulamasındaki araçların turizm yolcu taşımacılığı faaliyetini mevzuata aykırı şekilde mobil uygulama üzerinden amacı dışında gayri yasal taşımacılık yaptığı gerekçesiyle firmanın mevcuttaki Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı başvurusu oybirliğiyle iptal edildi.
Martı Tag'ın Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı talebi de uygulama üzerinden izinsiz taşımacılık yapılmasına imkan verilmesi nedeniyle oybirliğiyle reddedildi.
Kaynak: ANKA