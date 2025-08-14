Afrikalı Fenomenden 'Irkçılık' İsyanı: 'Ben de İnsanım' Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamerunlu sosyal medya fenomeni Fadhila Seren, Türkiye’de kurduğu ailesiyle mutlu bir yaşam sürerken, sosyal medyadan gelen ırkçı mesajlara isyan etti. İstanbul’a eğitim için gelen Seren, tanıştığı yazılım mühendisi Nuh Emrah Seren ile kısa sürede evlenerek üç çocuk sahibi oldu. Kendi kültürünü ve yemek tariflerini sosyal medyada paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Seren, son dönemde maruz kaldığı ırkçı yorumlar nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

'ARAMIZDA FARK YOK'

Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde paylaştığı videoda Seren, “Ben size ne yaptım, Allah rızası için söyleyin. Afrikalı olmam, insan olduğum gerçeğini değiştirmez. Aramızda fark yok” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kendisini eleştirenlere açık olduğunu belirten Seren, “Sevmiyorsanız ya da kaldıramıyorsanız takip etmeyin. Ama kötü olmak zorunda değilsiniz. Bazen görmezden gelmek olmuyor, ben de insanım, benim de duygularım var” dedi.

'HEPİMİZ İNSANIZ'

Türkiye’yi en az yerli vatandaşlar kadar sevdiğini vurgulayan Seren, ırkçılıkla mücadele çağrısında bulunarak, “Kültürümü paylaşmaya çalışıyorum, kimseye zarar vermiyorum. Farklı kökenlerden olabiliriz ama hepimiz insanız” ifadelerini kullandı.

Seren'in paylaşımına çok sayıda destek mesajı geldi. Takipçileri, ırkçı yorumlara karşı Seren'in yanında olduklarını ve paylaşımlarını beğendiklerini dile getirdi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Seren, Bu zor günlerde bana gösterdiğiniz sevgi, ilgi ve destek için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Başta korku, endişe ve üzüntü içindeydim. Ailem ve kendim için kaygı duyuyordum. Ama sizlerin sevgisi, cesaret veren mesajları ve desteği sayesinde artık çok daha güçlüyüm." diye yazdı.

Seren, "Biliyorum ki seviliyorum ve Allah’ın izniyle bana hiçbir şey olmayacak. Siz yanımdayken artık korkmayacağım. Bundan sonra karşıma gelecek her türlü ırkçılığa karşı duracak ve gerekli adımları atacağım. Yeni katılan tüm takipçilerime de kocaman bir “hoş geldiniz” demek istiyorum. Afrika kültürünü ve geleneklerini tanımak, öğrenmek isteyen herkesi sayfamda görmekten mutluluk duyarım. Sizlere, Afrika’nın renklerini, lezzetlerini ve hikâyelerini anlatmaya; kültürümüzün güzelliklerini paylaşmaya devam edeceğim." dedi.