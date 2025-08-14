O Ürünleri Sakın Ağzınıza Sürmeyin! Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı: O Et Ürünlerinde Domuz ve Sakatat Tespit Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptıkları incelemeler sonucunda et ürünlerinden bitkisel yağlara, baharatlardan süt ürünlerine kadar pek çok kategoride uygunsuzluk tespit edildi. Aynı zamanda 17 bin 223 işletmeye toplam 1 milyar 524 milyon 236 bin 938 lira idari para cezası verildi. 385 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

DOMUZ VE SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde en çarpıcı sonuçlar et ürünlerinden oldu. Bazı numunelerde domuz eti, tek tırnaklı eti ve sakatat tespit edildi. Ayrıca, etiketinde yer almayan deri dokusu ve kanatlı eti gibi içerikler de belirlendi.

İLAÇ ETKEN MADDESİ VE YASAKLI MADDELER FARK EDİLDİ

Baharatlarda gıda boyası ve domates katkısı, bitkisel yağlarda ise tohum yağı karışımı, düşük yağ oranı ve kalitesiz zeytinyağı karıştırılması gibi uygunsuzluklar saptandı.

Süt ürünlerinde yağ oranı eksikliği ve yasaklı natamisin maddesi; çikolata, enerji içeceği ve bitki çaylarında ise ilaç etken maddesi bulundu.

BAKANLIKTAN TÜKETİCİYE SON DAKİKA UYARISI GELDİ

Bakanlık, vatandaşların zorunlu etiket bilgisi bulunan ambalajlı gıdaları tercih etmesi, son tüketim tarihine dikkat etmesi ve hayvansal ürünlerde Bakanlık onaylı işletmelerden alışveriş yapması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, gıda güvenliği ihlallerinin ALO 174 Gıda Hattı’na bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

