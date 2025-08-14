O Ürünleri Sakın Ağzınıza Sürmeyin! Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı: O Et Ürünlerinde Domuz ve Sakatat Tespit Edildi

Marketlerden et alırken mutlaka bu markaları gözden geçirin. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, ocak-temmuz döneminde “güvenilir gıda” hedefi kapsamında 732 bin 416 denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda o et ürünlerinde domuz ve sakatat tespit edildi.

Son Güncelleme:
O Ürünleri Sakın Ağzınıza Sürmeyin! Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı: O Et Ürünlerinde Domuz ve Sakatat Tespit Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptıkları incelemeler sonucunda et ürünlerinden bitkisel yağlara, baharatlardan süt ürünlerine kadar pek çok kategoride uygunsuzluk tespit edildi. Aynı zamanda 17 bin 223 işletmeye toplam 1 milyar 524 milyon 236 bin 938 lira idari para cezası verildi. 385 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

DOMUZ VE SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde en çarpıcı sonuçlar et ürünlerinden oldu. Bazı numunelerde domuz eti, tek tırnaklı eti ve sakatat tespit edildi. Ayrıca, etiketinde yer almayan deri dokusu ve kanatlı eti gibi içerikler de belirlendi.

O Ürünleri Sakın Ağzınıza Sürmeyin! Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı: O Et Ürünlerinde Domuz ve Sakatat Tespit Edildi - Resim : 1

İLAÇ ETKEN MADDESİ VE YASAKLI MADDELER FARK EDİLDİ

Baharatlarda gıda boyası ve domates katkısı, bitkisel yağlarda ise tohum yağı karışımı, düşük yağ oranı ve kalitesiz zeytinyağı karıştırılması gibi uygunsuzluklar saptandı.

Süt ürünlerinde yağ oranı eksikliği ve yasaklı natamisin maddesi; çikolata, enerji içeceği ve bitki çaylarında ise ilaç etken maddesi bulundu.

BAKANLIKTAN TÜKETİCİYE SON DAKİKA UYARISI GELDİ

Bakanlık, vatandaşların zorunlu etiket bilgisi bulunan ambalajlı gıdaları tercih etmesi, son tüketim tarihine dikkat etmesi ve hayvansal ürünlerde Bakanlık onaylı işletmelerden alışveriş yapması gerektiğini vurguladı.

O Ürünleri Sakın Ağzınıza Sürmeyin! Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı: O Et Ürünlerinde Domuz ve Sakatat Tespit Edildi - Resim : 2

Ayrıca, gıda güvenliği ihlallerinin ALO 174 Gıda Hattı’na bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tarım ve Orman Bakanlığı
Son Güncelleme:
Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar? Mücahit Birinci Kimdir?
Bu Meslekleri Yapanlar Yaşadı! SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı Fırsatı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz, Hemen Kontrol Edin SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı!
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Sındırgı Depremi Sonrası Naci Görür’den Korkutan İstanbul Uyarısı: 7’nin Üzerinde Vuracak! Büyük İstanbul Depremi Ne Zaman Olacak? Naci Görür’den Korkutan İstanbul Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!