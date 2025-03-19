Rangers-Fenerbahçe Maçında Irkçılık Suçlaması: UEFA Harekete Geçti, Büyük Ceza Gelebilir

UEFA, Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin Rangers'a konuk olduğu maçın ardından İskoç ekibine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

RANGERS’A IRKÇILIK SUÇLAMASI

Konuyla ilgili olarak Rangers’tan da açıklama geldi. Açıklamada tribünde açılan ırkçı bir pankart, sahaya atılan maddeler ve tribündeki geçiş yollarının kapatılması sebepleriyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

‘RANGERS MODERN VE İLERİCİ BİR KULÜP’

Rangers, yaptığı açıklamada ayrıca ırkçı eylem ve ifadelere yönelik olarak çok sert ifadeler kullandı.

Açıklamada, kulübün çok küçük bir azınlığının eylemleri nedeniyle önemli yaptırımlarla karşı karşıya kalacak olmasının son derece üzücü ve utanç verici olduğu ifade edilirken, Rangers’ın modern, ilerici bir futbol kulübü olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, kulübün 2025 yılında böyle bir konuyla suçlanmasının utanç verici olduğu ve sorumlulara yönelik küçümsemeyi taraftarların ezici çoğunluğu tarafından paylaşılacağı belirtildi.

‘DERHAL KULÜPLE İLİŞKİNİZİ KESMELİSİNİZ’

Kulüp, sorumluları teslim etmek için çalışacağını ve ırkçı eylem içerisinde olanların da kulübün alacağı ciddi sonuçlarla yüzleşmesinin sağlanacağını belirterek “Şüpheye mahal vermemek adına, 2025 yılında Ibrox'ta veya deplasmanda herkesin Rangers'ı takip edebileceğine inanmıyorsanız, Rangers sizin için uygun bir kulüp değildir ve derhal kulüple ilişkinizi kesmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi