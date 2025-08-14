Beşiktaş Belediyesi Soruşturmasında İlk İddianame Hazır: İstenen Cezalar Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 2019’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında doğrudan temin yöntemiyle alım yaptığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Habertürk’ün Ceylan Sever’in haberine göre, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Hakan Ateş, İsmet Abacı hakkında, ‘Edimin ifasına fesat karıştırma' ve ‘Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık’ iddiasıyla 5 yıldan 14 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.

Betül Taşkıt, Görkem Kızılkaya ve Şazime Sena Ayata hakkında ise ‘Edimin ifasına fesat karıştırma’ iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Habertürk