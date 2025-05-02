Beşiktaş'ta İşçiler Greve Gitti, Belediyeden Açıklama Geldi

Beşiktaş Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri, maaşlarının ve ikramiyelerinin ödenmediği gerekçesiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde greve gitti. Beşiktaş Belediyesi tarafından çevre temizliği ve çöp toplama hizmetleri hakkındaki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında, belediyemizde görev yapan işçilerin grev kararı nedeniyle ilçemizde çöp toplama hizmetlerinin aksadığına ilişkin haberler yer almaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki; grev hukuki çerçevesi belirlenmiş bir kavramdır. Mevcut durumu ise sınırlı sayıda personelin bir iş bırakma eylemi olarak tanımlamak mümkündür.

Beşiktaş Belediye Başkanlığımız, ilçemizin sosyal ve ticari yaşamının etkilenmemesi, çöplerin toplanması ve çevre temizliğinin kesintisiz devam etmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi