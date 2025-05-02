1 Mayıs'ta Taksim Çağrısına 7 Tutuklama

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da gözaltına alınanlarla ilgili öğle saatlerinde bir resmi bilgilendirme yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçlamasıyla toplam 416 kişi gözaltına alındı.

372 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Emniyet, Gayrettepe ve diğer birimlerinde ifadeleri alınan isimlerden 372'si dosya üzerinden serbest bırakıldı. 8 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

TAKSİM ÇAĞRISINA TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 71 kişi, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılığa çıkarılan 71 kişiden 18'i tutuklama, 53'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 7 kişinin tutuklanmasına, 64'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA