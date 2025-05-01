Ünlü İsimler 1 Mayıs'ta Sessiz Kalmadı! Kim Ne Mesajı Verdi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yasaklara rağmen kutlanmaya devam ederken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla emek harcayanlara destek verdi. İşte o mesajlar...

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü İsimler 1 Mayıs'ta Sessiz Kalmadı! Kim Ne Mesajı Verdi?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, hareketli başladı. Mecidiyeköy, Şişli ve Beşiktaş üzerinden Taksim’e yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Çağdaş Hukukçular Derneği, gözaltı sayısının 400’ü geçtiğini duyurdu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde siyasilerin ardından ünlü isimlerden de mesaj geldi. Sosyal medya hesaplarından 1 Mayıs’a ilişkin paylaşım yapan ünlülerin mesajları şöyle:

Türkan Şoray: İşçi ve emekçi kardeşlerimin bayramını kutlarım.

Hülya Koçyiğit: Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Ajda Pekkan: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu olsun.

Ata Demirer: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Sıla Gençoğlu: Emekçilerin uluslararası dayanışma gününü kutlarım. İyi bayramlar.

Mert Fırat: Tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.

Fazıl Say: 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı kutlu olsun.

Kerem Alışık: Bereketi en bol yağmur alın teridir. Temiz ve terli alınları ile çorbasını kaynatan, aşına hiç acı tuz katmadan sıcak yürekleri ve namuslu elleriyle dünyayı omuzlarının üstünde taşıyan tüm emekçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Doğa Rutkay Kamal: Annem 1 Mayıs kutlamalarında. Onu videodan tanıyıp yakaladım. Mesaj attım. Hemen hatırladı. Her 1 Mayıs coşkuyla kutlardık dedi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bugün; alın terinin, emeğin, dayanışmanın ve birlikte üretmenin günü… İnsanca yaşam, adil çalışma koşulları ve eşit haklar için mücadele eden tüm emekçileri saygıyla selamlıyorum. Sadece bir gün değil, her gün emeğe değer vermek dileğiyle… Emeğin olduğu her yerde umut vardır.

Hasibe Eren: İşçinin, emekçinin hak ettiği çalışma ve yaşam şartlarına kavuşacağı günlerin hayaliyle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.

Deniz Seki: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Semiramis Pekkan: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

İlker Kaleli: Bu dünyayı ayakta tutan emeğin, hakkın ve alın terinin günü kutlu olsun.

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1 Mayıs Türkan Şoray Doğa Rutkay İlker Kaleli Fazıl Say
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