Tuğçe Tayfur'dan Miras Davası Sonrası 'Edi ile Büdü' Göndermesi

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Sanatçının vefatının ardından açılan vasiyetnamenin ikinci duruşması, Muğla’nın Marmaris ilçesinde görüldü. Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya bazı mirasçılar ve avukatları katılırken, Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV’in avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, taraflara itirazları ve taleplerini sordu; ilk duruşmadaki beyanların sürdüğü belirtilince, üç dosyadan biri karara bağlanırken diğer dava 28 Mayıs’a ertelendi.

MİRAS BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

İlk duruşmada Ferdi Tayfur’un, İstanbul Fatih ve Muğla Marmaris’teki taşınmazlarını Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Bolu Mudurnu’daki 4 taşınmazı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Yalova’daki 8 villayı ise LÖSEV’e bıraktığı ortaya çıkmıştı. Tayfur’un ayrıca bazı aile fertlerine diğer taşınmazlarını ve beste, müzik ile telif haklarını da Nilüfer Turanbayburt’a vasiyet ettiği açıklanmıştı. Vasiyetnamenin içeriği aileyi birbirine düşürdü.

EDİ İLE BÜDÜ GÖNDERMESİ

Ferdi Tayfur’un Necla Nazır ile olan kızları Tuğçe Tayfur, duruşma sonrası sosyal medya üzerinden manidar bir açıklama yaptı. Vasiyet nedeniyle babasının yeğeni Şirin Gözalıcı ve ablalarıyla küs olan Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Marmaris’teki davadan seke seke İstanbul’daki davaya gelen Edi ile Adana Barosu’ndan İstanbul’a gelen Büdü girdikleri davadan bir haber, arkalarına baka baka hop hop geri dönüyorlarmış. Ben mi? Haziranda doğum yapacağım. Temmuz gibi de başlarım inşallah konserlere. Çıkış parçamı da mutlaka ama mutlaka babamın şarkılarından birini yaparım. Kiminiz söyleyin kiminiz çalın. Olduğunuz yerde."