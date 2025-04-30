'Yeşilçam'ın Yaramaz Çocuğu' Kemal Sunal'ın Eşinden Ağlatan Mesaj! 50. Evlilik Yıl Dönümünde de Unutmadı

“Sakar Şakir”, “Atla Gel Şaban”, “Çöpçüler Kralı”, “Hababam Sınıfı”, “Kibar Feyzo”, “On Numara Şaban”, “Üç Kağıtçı”, “Meraklı Köfteci” gibi sayısız efsane filmde rol alan, Yeşilçam’ın ‘İnek Şabanı’ olarak bilinen usta oyuncu Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal son paylaşımıyla herkesin yüreğini yaktı.

'50 YIL BİTTİ BİZ EVLENELİ'

Gül Sunal, 2000'de kaybettiği eşi Kemal Sunal ile 50'nci evlilik yıl dönümleri için bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, eşine şu sözlerle seslendi:

Kemal, bugün 30 Nisan... 50 yıl bitti biz evleneli... Bu sözü çok düşündüm; 'Hangi anı tekrar yaşamak isterdim' diye... Hani ilk buluştuğumuz gün Ankara'da Çankaya'dan Kızılay'a doğru el ele yürümüştük ya işte o... (30 Nisan 1975 Beyoğlu Evlendirme Dairesi.

UNUTULMAZ FİLMLER, UNUTULMAZ ÖMÜR

Kemal Sunal, Devekuşu Kabare'nin 1972-1973 mevsiminde Ankara turnesi sırasında tanıştığı Gül Sunal ile 1975 yılı Nisan ayında Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde evlendi. Bu evlilikten Ali ve Ezo isimlerini verdikleri iki çocukları oldu.

Toplam 82 filmde rol almış olan sanatçının son filmi, 1999'da vizyona giren Propaganda olarak listeye eklendi. Kemal Sunal'ın, oğlu Ali Sunal ile birlikte rol aldığı ilk ve tek filmidir.

Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında öldü. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunmaktadır.