Zeynep Bastık'tan Büyüleyen Yeni İmaj! Eski Saçlar Gitti Yenisi Geldi

'Uslanmıyor Bu', 'Mod', 'Ara', 'Dargın', 'Her Yerde Sen' ve 'Lan' gibi şarkıları ezbere bilinen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, tarzında değişikliğe gitti.

Müzik dünyasının popüler ismi Zeynep Bastık, kısa saçlarına kâkül kestirdi. İmajını değiştiren Bastık saçlarının yeni haliyle bir fotoğraf paylaştı. Bastık’ın yeni tarzı hayranları tarafından çok beğenildi.

Bastık, yeni imajını "Beklenmedik patlamalar" notuyla paylaştı.

'BENİM ŞARKIM DA SENSİN'

Oyuncu Serkay Tütüncü ile devam eden aşkı çok kez gündem olan Bastık, kısa süre önce de sevgilisinin doğum gününde yazdığı romantik mesajlar anılmıştı.

Sevgilisi Serkay Tütüncü’nün 34 yaşına girmesini romantik bir paylaşımla kutlayan Bastık ‘İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin’ demişti.

14 ŞUBAT'I YOK SAYMIŞTI

Yeni şarkısı için çekimlere başlayan Bastık geçtiğimiz günlerde, “Lan'dan sonra çıkaracağımız şarkının önemi büyük oluyor” diyerek 14 Şubat’a ilişkin dikkat çeken açıklamalara imza atmıştı.

Sevgilisiyle14 Şubat'ta birbirlerine hediye almayacaklarını belirten Bastık “Sahnede olmak zor değil, çok güzel. Sevgililer günü benim için çok anlam ifade eden bir gün değil, romantik bulduğum bir şey değil. Sahnede olmak daha güzel. Doğum günleri benim için çok daha önemlidir, coşkuyla kutlansın isterim. Bizde sevene her gün sevgililer günü bence. Hiç yok öyle şeyler bizde birbirimize hediye alalımlar falan” demişti.