Efsane Ailenin Yeni Oyuncusu, Yeni Nesil Aslantuğ Sahnede… Baba-Oğul Pozuna Beğeni Yağdı

Geçtiğimiz yıl 27 yıllık evliliklerini sonlandıran Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın tek çocuğu olan Can Aslantuğ’un oyunculuk kariyerinde ilk adımlarını attı.

Kardelenler dizisi ile büyük beğeni kazanan Can Aslantuğ tıpkı anne ve babası gibi oyunculuk yolunu seçti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken genç oyuncu, bu kez babası Mehmet Aslantuğ ile çekilen bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Baba-oğulun samimi pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Can Aslantuğ’un paylaşımına düştüğü not duygulandırdı: "Kaptan ile..."

Boyu babasını geçen Can’ın paylaşımı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.