Dünya, 1 Mayıs'ta Meydanlara Döküldü: Talepler Ortak, Mücadele Evrensel

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da dünyanın dört bir yanında farklı temalarla, taleplerle ve renkli görüntülerle kutlandı.

KAMERUN

Kamerun'un başkenti Yaounde'de 1 Mayıs, "Kamerun için sosyal diyalog ve onurlu iş" temasıyla kutlandı. 20 Mayıs Bulvarı'nda düzenlenen geçit töreninde kamu ve özel sektör çalışanları, sendikalar ve farklı meslek grupları omuz omuza yürüdü. Renkli kıyafetler giyen çalışanlar, taşıdıkları pankartlarla ücret artışı, iş güvenliği ve sosyal hakların genişletilmesi gibi taleplerini dile getirdi. Hükümet yetkilileri geçit törenini izleyip bazı sendikacılarla birebir görüşmeler yaptı.

STOCKHOLM

İsveç'in başkenti Stockholm'de ise 1 Mayıs, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilen bir protestoya dönüştü. Odenplan'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto ederek, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını talep etti. "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Soykırıma sessiz kalma" gibi sloganların yer aldığı pankartlar taşınırken, yürüyüş Segel Torg Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe katılan akademisyen Roberto Felicetti, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdi.

KAZAKİSTAN

Kazakistan'da 1 Mayıs, "Halk Birliği Günü" olarak kutlandı. Başkent Astana'da düzenlenen etkinlikte, ülkede yaşayan 120'den fazla etnik topluluğun temsilcileri geleneksel kıyafetleriyle kültürlerini tanıttı. Etkinliğe katılan Başkurt-Tatar topluluğu üyesi Adelya Tuhbatova, farklı etnik grupların barış içinde yaşadığı Kazakistan'da bu günün birlik ve uyumun simgesi olduğunu ifade etti.

MOSKOVA

Rusya'nın başkenti Moskova ve diğer 45 bölgede sendikalar ve siyasi partiler öncülüğünde 8 binden fazla etkinlik düzenlendi. Komünist Parti'nin mitinginde bazı göstericiler Filistin bayrağı taşıyarak uluslararası dayanışma mesajı verdi. Kutlamalar eski Sovyet dönemindeki ihtişamından uzak olsa da çeşitli mitingler, konserler ve halk yürüyüşleriyle bayram havasında geçti.

MADRİD VE BERLİN

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşünde bazı vatandaşlar Filistin'e destek için bayrak açtı. Almanya'da ise sendikaların çağrısıyla Berlin başta olmak üzere birçok kentte yürüyüş ve mitingler düzenlendi. Berlin'deki yürüyüşe 5 bini aşkın kişi katıldı. Katılımcılar, ekonomik eşitsizliğe karşı taleplerin yanı sıra Gazze'deki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA