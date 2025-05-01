Dünya, 1 Mayıs'ta Meydanlara Döküldü: Talepler Ortak, Mücadele Evrensel

1 Mayıs, Kamerun'dan Almanya'ya, Kazakistan'dan İsveç’e kadar farklı coğrafyalarda farklı dillerde ama ortak bir sesle kutlandı. Meydanlarda emekçilerin sesi, adalet arayanların çağrısı ve dayanışmanın gücü yankılandı.

Son Güncelleme:
Dünya, 1 Mayıs'ta Meydanlara Döküldü: Talepler Ortak, Mücadele Evrensel

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da dünyanın dört bir yanında farklı temalarla, taleplerle ve renkli görüntülerle kutlandı.

KAMERUN

Kamerun'un başkenti Yaounde'de 1 Mayıs, "Kamerun için sosyal diyalog ve onurlu iş" temasıyla kutlandı. 20 Mayıs Bulvarı'nda düzenlenen geçit töreninde kamu ve özel sektör çalışanları, sendikalar ve farklı meslek grupları omuz omuza yürüdü. Renkli kıyafetler giyen çalışanlar, taşıdıkları pankartlarla ücret artışı, iş güvenliği ve sosyal hakların genişletilmesi gibi taleplerini dile getirdi. Hükümet yetkilileri geçit törenini izleyip bazı sendikacılarla birebir görüşmeler yaptı.

Dünya, 1 Mayıs'ta Meydanlara Döküldü: Talepler Ortak, Mücadele Evrensel - Resim : 1

STOCKHOLM

İsveç'in başkenti Stockholm'de ise 1 Mayıs, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilen bir protestoya dönüştü. Odenplan'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto ederek, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını talep etti. "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Soykırıma sessiz kalma" gibi sloganların yer aldığı pankartlar taşınırken, yürüyüş Segel Torg Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe katılan akademisyen Roberto Felicetti, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdi.

Dünya, 1 Mayıs'ta Meydanlara Döküldü: Talepler Ortak, Mücadele Evrensel - Resim : 2

KAZAKİSTAN

Kazakistan'da 1 Mayıs, "Halk Birliği Günü" olarak kutlandı. Başkent Astana'da düzenlenen etkinlikte, ülkede yaşayan 120'den fazla etnik topluluğun temsilcileri geleneksel kıyafetleriyle kültürlerini tanıttı. Etkinliğe katılan Başkurt-Tatar topluluğu üyesi Adelya Tuhbatova, farklı etnik grupların barış içinde yaşadığı Kazakistan'da bu günün birlik ve uyumun simgesi olduğunu ifade etti.

Dünya, 1 Mayıs'ta Meydanlara Döküldü: Talepler Ortak, Mücadele Evrensel - Resim : 3

MOSKOVA

Rusya'nın başkenti Moskova ve diğer 45 bölgede sendikalar ve siyasi partiler öncülüğünde 8 binden fazla etkinlik düzenlendi. Komünist Parti'nin mitinginde bazı göstericiler Filistin bayrağı taşıyarak uluslararası dayanışma mesajı verdi. Kutlamalar eski Sovyet dönemindeki ihtişamından uzak olsa da çeşitli mitingler, konserler ve halk yürüyüşleriyle bayram havasında geçti.

Dünya, 1 Mayıs'ta Meydanlara Döküldü: Talepler Ortak, Mücadele Evrensel - Resim : 4

MADRİD VE BERLİN

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşünde bazı vatandaşlar Filistin'e destek için bayrak açtı. Almanya'da ise sendikaların çağrısıyla Berlin başta olmak üzere birçok kentte yürüyüş ve mitingler düzenlendi. Berlin'deki yürüyüşe 5 bini aşkın kişi katıldı. Katılımcılar, ekonomik eşitsizliğe karşı taleplerin yanı sıra Gazze'deki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Ünlü İsimler 1 Mayıs'ta Sessiz Kalmadı! Kim Ne Mesajı Verdi?Ünlü İsimler 1 Mayıs'ta Sessiz Kalmadı! Kim Ne Mesajı Verdi?Magazin

Özgür Özel, 1 Mayıs'ta Kartal’dan Seslendi! ‘Taksim’ Çıkışı Dikkat ÇektiÖzgür Özel, 1 Mayıs'ta Kartal’dan Seslendi! ‘Taksim’ Çıkışı Dikkat ÇektiGündem

Kaynak: AA

Etiketler
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Filistin
Son Güncelleme:
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
İsrail Alevler İçinde: Orman Yangınları Felakete Dönüşüyor! Netanyahu'dan Kundaklama İddiası İsrail Alevler İçinde: Orman Yangınları Felakete Dönüşüyor! Netanyahu'dan Kundaklama İddiası
İsrail’den Gazze’de Yeni Katliam Hazırlığı! Genelkurmay Başkanı Korkunç Planı İlan Etti İsrail’den Gazze’de Yeni Katliam Hazırlığı! Genelkurmay Başkanı Korkunç Planı İlan Etti
ÇOK OKUNANLAR
10 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber: Araç Muayene Süresi Değişiyor 10 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber: Araç Muayene Süresi Değişiyor
Gram Altında Yaklaşan Fırtınanın Tarihini Verdi: Altın Çok Sert Düşecek Gram Altında Yaklaşan Fırtınanın Tarihini Verdi: Altın Çok Sert Düşecek
Dünya Devi Altın Tahmininde Nokta Atışı Yaptı! Piyasalar O Tarihte Kaynayacak Dünya Devi Altın Tahmininde Nokta Atışı Yaptı! Piyasalar O Tarihte Kaynayacak
Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor
Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı... Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...