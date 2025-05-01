Özgür Özel, 1 Mayıs'ta Kartal’dan Seslendi! ‘Taksim’ Çıkışı Dikkat Çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen etkinliklerde işçilerle buluştu. Kutlamaların ilk durağı, TÜRK-İŞ tarafından Kartal’da organize edilen program oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte sahneye çıkan Özel, alandaki işçilere karanfil dağıtarak selam verdi.

CHP liderine Kartal’daki programda, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Gökhan Zeybek ve Pınar Uzun Okakın da eşlik etti.

‘SENDİKALAR ÖRGÜTLENSİN’ ÇIKIŞI

Özel, Kartal’da basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Özel, “TÜRK-İŞ Kartal’da. Önce TÜRK-İŞ’in yanına geldik. TÜRK-İŞ’te örgütlü tüm emekçileri ve örgütsüz olan bütün emekçilerin 1 Mayıs işçi bayramını kutluyoruz. Buradan bütün emekçilere çağrımız; mutlaka sendikalı olsunlar. Hangi sendika olursa olsun ama mutlaka örgütlensinler. Örgütlü olunca mücadele çok daha kolay, çok daha anlamlı. Buradan da Kadıköy’e gidiyoruz. DİSK’in, KESK’in, TTB’nin ve TMMOB’un çağrısıyla orada toplanacak olan emekçilerle birlikte olacağız" diye konuştu.

‘GÖZALTILARA ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR’

CHP’li vekillerin Şişli’de olduğuna dikkat çeken Özel, “Bir yandan da kalabalık bir milletvekili grubumuz Şişli’deki, Taksim’deki eyleme, oradaki gençlerin yürüyüşüne eşlik ediyorlar. Onlara kötü muamele yapılmamasını, gözaltılara engel olmaya çalışıyorlar” dedi.

‘HEDEF TAKSİM OLMALIDIR’

Ancak bu işin eninde sonunda tüm sendikalarıyla konfederasyonlarıyla birlikte bütün emekçilerin temel hedefi Taksim olmalıdır. Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef tekleşmeli, Taksim bu baskıcı rejimin elinden mutlaka geri alınmalıdır. Taksim meydanını kendi iktidarının tapusu sanan iktidara şunu söylüyoruz: Bir ülkede meydanlar özgürse demokrasi vardır. Meydanlar, Taksim gibi tutsaksa, abluka altındaysa o ülkede otokrasi vardır. Bugün Türkiye’de Taksim’e bakınca iktidarın öz güvensizliği görülüyor. Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamazlar. Bunların dizleri titriyor, o yüzden hırslarını boş meydanlardan alıyorlar.”

Kaynak: ANKA