CHP'li Kış'tan Torba Yasaya Tepki

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba yasa teklifinin 1. maddesi üzerine yaptığı konuşmada, teklifin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bir düzenlemeyi Meclis eliyle yeniden yasalaştırma girişimi olduğunu söyleyerek iktidarı eleştirdi.

Teklifin bakan müşavirlerinin atanmasına ilişkin teknik bir düzenleme gibi sunulduğunu ancak bunun bir kılıf olduğunu ifade eden Gülcan Kış, şunları kaydetti:

“Bu sadece bir teknik düzenleme değil; yürütmenin yasama üzerindeki denge, denetim sınırlarını tamamen ortadan kaldırma çabasıdır. Anayasa Mahkemesi çok açık diyor: ‘Kamu hizmetine girme hakkı, mülkiyet hakkı gibi temel haklar KHK ile düzenlenemez.’ Ama iptal edilen düzenleme bu kez ‘yasa’ adıyla karşımıza getiriliyor. Yine bir torba, yine bir oldubitti.”

'BİR SADAKAT SİSTEMİ'

Teklifin bir kamu görevi düzenlemesi değil, 'sınırsız atama yetkisi verecek bir sadakat sistemi' olduğunu söyleyerek tepki gösteren CHP'li Kış, “Anayasa’nın 128. maddesi çok açık: ‘Kamu görevlilerinin görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.’ Bu düzenleme ise iktidara boş bir çek sunuyor. Devleti kişiselleştiren, kurumsallığı çökerten bir anlayışla karşı karşıyayız.” dedi.

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yargı sürecine de değinen Gülcan Kış, “Devleti yönetmek yerine, rakiplerinizi etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Aylarca taradınız, açık aradınız, iftiralar ürettiniz ama hiçbir şey bulamadınız." ifadelerini kullandı.

'YASALAR SARAY'A HİZMET EDİYOR'

Ekonomik krizin toplumun her kesimini etkilediğini söyleyen CHP'li Kış, “Kira ödeyemeyen emekli, umudu kalmayan işçi, atanmayan öğretmen, üretimden kopan çiftçi… Bu sorunların hiçbiri bu torba yasalarla çözülemedi. Çünkü torbaların içi halka değil, Saray’a hizmet ediyor. Bu sistemle ne adalet sağlanabilir, ne refah üretilebilir, ne de demokrasi kurulabilir.” dedi.

'BU SÖZLER SEÇMENE HAKARET'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olacak” şeklindeki sözlerine de “Bu söz sadece bir partiye değil; milletin seçtiği belediye başkanlarına, milletvekillerine, doğrudan seçmen iradesine yöneltilmiş ağır bir hakarettir. Bir Cumhurbaşkanının bu ifadeyi seçmesi, sadece siyaseti değil, insan onurunu da aşağılamaktır. Telef olan halkın umudu değil; onu yok sayan, yoksulluğa mahkûm eden çürümüş düzendir.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

'SANDIK İSTİYORUZ'

Konuşmasının sonunda CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bir hükmün Meclis eliyle diriltilemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

“Parlamento Saray’ın icazet makamı değildir. Biz bu teklifin karşısında durmayı anayasal bir görev sayıyoruz. Hemen seçim sandığı gelmelidir. Halkımız kimin hizmet ettiğini, kimin tehdit ettiğini, kimin hesap verdiğini ve kimin kaçtığını çok iyi biliyor. Sandığı önümüzde, adayımızı yanımızda istiyoruz.”