İsrail Alevler İçinde: Orman Yangınları Felakete Dönüşüyor! Netanyahu'dan Kundaklama İddiası

İsrail, Kudüs ile Tel Aviv arasında yer alan ormanlık bölgede şiddetli rüzgarların körüklediği yangınlarla mücadele ediyor. Altı ayrı noktada kontrol altına alınamayan alevler, ülkenin en büyük çevre felaketlerinden birine dönüşme riski taşıyor. Yangınlara müdahale eden 126 itfaiye ekibi, rüzgar nedeniyle zor anlar yaşıyor.

ULUSLARARASI YARDIM YOLDA

Yanan alanların genişlemesi üzerine İsrail, uluslararası yardım çağrısında bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya’dan gönderilen toplam 8 yangın söndürme uçağının gün içerisinde ülkeye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, bu desteğin alevlerin önünü kesmede kritik rol oynayacağını belirtiyor.

20 BİN DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ulusal Yahudi Fonu, yangınların şu ana dek 13 bini ormanlık olmak üzere toplam 20 bin dönüm araziyi kül ettiğini açıkladı. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine geniş çaplı tahliyeler başlatıldı. Mateh Yehuda Bölge Konseyi Başkanı Avishai Cohen, yaklaşık 10 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve barınma hizmeti verildiğini duyurdu.

NETANYAHU'DAN KUNDAKLAMA İDDİASI

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kundaklama şüphesiyle 18 kişinin gözaltında olduğunu öne sürmesi tansiyonu yükseltti. Ancak İsrail polis kaynakları, Netanyahu’nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını basına sızdırdı. Yangının çıkış nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı.

Alevlerin tehdidiyle boşaltılan Mevo Horon bölgesindeki bazı sakinlere 18 saat sonra evlerine dönme izni verildi. Ancak çok sayıda bölgenin hala tahliye edilmiş durumda olduğu ve tehlikenin sürdüğü bildiriliyor.

Yangınların nedeni ve etkileriyle ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: AA