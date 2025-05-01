Türkiye’den Suriye’deki Özerklik Taleplerine Sert Tepki: Terör Örgütlerine Geçit Yok

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık kaynakları, Kamışlı’da 26 Nisan 2025’te düzenlenen “Kürt Birlik ve Tutumu” konferansında özerklik taleplerinin gündeme gelmesine sert tepki gösterdi. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini zedeleyecek, merkezi otorite dışında silahlanma imkânı sağlayacak veya terör örgütlerinin devamını destekleyecek hiçbir girişimi kabul etmeyeceğini bildirdi.

Bakanlık, Suriye’nin Esad rejiminin devrilmesiyle yeni bir döneme girdiğini, Suriye halkının 14 yıllık çatışmanın yaralarını sararken siyasi geçiş süreci yürüttüğünü ifade etti. Suriye yönetiminin istikrar, güven ve refah için attığı adımların desteklenmesi gerektiğini belirten kaynaklar, yaptırımların kaldırılması ve uluslararası toplumla angajmanın artırılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin Suriye politikası, ulusal uzlaşı, terörle mücadele, güvenlik ve istikrarın sağlanması ile ülkenin yeniden inşasını hedefliyor. Bu doğrultuda, Türkiye Suriye yönetimini ve halkını koşulsuz desteklediğini vurguladı.

KAMIŞLI’DAKİ MESAJLAR MUTABAKATA AYKIRI

Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında temaslar devam ederken, Kamışlı’daki konferansta PYD ve KDP çizgisindeki partilerin katılımıyla özerklik talepleri gündeme geldi. Suriye yönetimi, bu mesajların mutabakata uygun olmadığını açıkladı. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının hem kendi hem de Suriye yönetiminin önceliği olduğunu belirterek, anayasal eşitlik temelinde tüm etnik ve inanç gruplarına hak tanınmasını desteklediğini ifade etti. Ancak, PKK ve uzantılarının lağvedilmemesi durumunda, terör örgütünün sistem dışına çıkarılması için gerekli irade ve imkânların bulunduğu uyarısında bulundu.

ABD’NİN ASKERİ ÇEKİLME SÜRECİ

Suriye’deki saha gelişmelerine değinen Bakanlık, ülkenin güneyindeki askeri hareketliliğin azaldığını, silahlı grupların yeni orduya entegrasyon çalışmalarının başladığını belirtti. ABD’nin askeri mevcudiyetini azaltarak konsolidasyona gideceği açıklaması önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. ABD, bu süreci sahadaki duruma göre aşamalı olarak yürüteceğini duyurdu. Türkiye, bu konsolidasyon sürecini yakından takip ederken, Suriye ile Irak arasında sınır güvenliği ve terörle mücadelede iş birliğini teşvik ediyor.

AMMAN’DAKİ BEŞLİ TOPLANTI VE TERÖRLE MÜCADELE

9 Mart 2025’te Amman’da Suriye ve dört komşu ülkenin Dışişleri, Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanlarının katıldığı toplantıda, terörizmle mücadele için müşterek bir operasyon merkezi kurulması kararlaştırıldı. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın temsil ettiği toplantıda, bölgesel sahiplenme ilkesine vurgu yapıldı. Türkiye, Suriye ile ikili iş birliğini güçlendirecek her türlü konuyu ele almaya açık olduğunu belirtti.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI ÇALIŞMALARI

Uluslararası alanda, ABD’nin Şam yönetimine temkinli yaklaşırken belirli düzeyde angajmana girdiği gözlemlendi. Türkiye’nin girişimleri sonucu ABD, AB ve Birleşik Krallık’ın yaptırımlarında esnemeler ve muafiyetler sağlandı. Rejim dönemini hedef alan bu yaptırımların tamamen kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Türkiye, Suriye’nin yeniden inşası ve uluslararası topluma entegrasyonu için daha fazla destek çağrısında bulundu.

Kaynak: tv100