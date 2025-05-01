CHP'den Mısır İthalatına Sert Tepki: Bu Karar, Milyonlarca Çiftçimize Bir İhanettir

Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 Nisan’da yayımlanan kararla, 1 milyon ton mısırın sıfır gümrük vergisiyle ithalatına izin verilmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım Politikaları Sorumlusu Erhan Adem, sert sözlerle tepki gösterdi. CHP'li Adem, bu kararı “üreticiye ihanet, ithalat lobilerine kıyak” olarak değerlendirdi.

Yazılı açıklama yapan Erhan Adem, kararın1 Mayıs öncesinde yayımlanmasının manidar bulduklarını belirterek, "Emek Bayramı’nda yerli üreticiye değil, yabancı şirketlere kıyak geçildi. Gümrük vergisi sıfırlanarak 1 milyon ton mısır ithalatına kapılar sonuna kadar açıldı" dedi.

'TARIMI BİTİRİYORLAR'

Bu kararı verenlerin daha sonra ülkenin en büyük tarım ekonomisine sahip olduklarını iddia ettiklerini vurgulayan Adem, "Peki bu nasıl bir ekonomi ki kendi çiftçisini desteklemiyor, kendi üreticisini yok sayıyor?" diye sordu. 1 Mayıs'ta Taksim'in yasaklandığını ifade eden Adem, "Bu ülkenin toprağını da üreticisini de fiilen yasaklıyorlar. Tarımı bitiriyorlar" dedi.

Bu kararın alın teriyle üreten milyonlarca çiftçiye ihanet olduğunu savunan Adem, "1 Mayıs arifesinde alınmış olması da, bu iktidarın emeğe ne kadar uzak olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. 1 Mayıs arifesinde alınan bu karar, iktidarın emeğe verdiği değeri açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

'DERHAL VAZGEÇİN'

Adem açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Alın teriyle üreten milyonlarca çiftçi ayakta kalmaya çalışırken, milyon tonluk ithalatla yabancı çiftçiye bayram ettiriliyor. İktidar, emekçiye vereceği desteği, ithalatçı şirketlere peşkeş çekiyor. Bu karar, yalnızca bir ekonomik tercih değil, aynı zamanda bir siyasi tavırdır: Bu iktidar, bu ülkenin üreticisine değil, dışarıdaki tüccarlara güveniyor. Halkı yoksulluğa, çiftçiyi iflasa mahkûm eden bu ithalat sevdasından derhal vazgeçin!”