Komşusuna Yardıma Gitti, Saldırıya Uğradı: Boğazı Kesilerek Altınları Çalındı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde komşusuna yardım etmeye giden 25 yaşındaki Rabia Y., komşusunun 14 yaşındaki çocuğu tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırganın, kadının cep telefonu ve ziynet eşyalarını alarak kaçtığı öğrenildi.

YARDIMA GİTTİ, SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Aydoğdu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Rabia Y., çamaşır makinesiyle ilgili yardım isteyen komşusunun evine gitti. Evde bulunan komşusunun oğlu 14 yaşındaki İ.Ş., genç kadına saldırarak boğazından bıçakladı. Saldırgan, olay yerinden kadının cep telefonu ve altınlarını alarak uzaklaştı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan Rabia Y., ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan çocuğu kısa sürede yakaladı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişi daha gözaltına alındı. Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA