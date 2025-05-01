Mantar Toplamak İçin Gittiği Yaylada Kayboldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak üzere yaylaya çıkan 70 yaşındaki Mevlüt Kandemir’den iki gündür haber alınamıyor.

Mantar Toplamak İçin Gittiği Yaylada Kayboldu

Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan ve doğa yürüyüşlerine olan ilgisiyle tanınan Mevlüt Kandemir, Salı sabahı erkenden evinden çıkarak sık sık gittiği Zeytinköy Yaylası Karataş mevkiine gitti. Daha önce defalarca aynı bölgede tek başına ya da gruplarla mantar topladığı bilinen Kandemir’den bu kez uzun süre haber alınamaması üzerine ailesi endişelenerek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve gönüllü ekiplerin de dahil olduğu geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Kandemir’in en son görüldüğü güzergahlar olan Bağbaşı ve Zeytinköy yaylaları çevresinde yoğunlaşan arama faaliyetleri, arazi koşullarına rağmen aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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