78 Kişiye Mezar Olan Otelde ‘Ölüm Zinciri’... Mutfaktaki Korkunç İhmalin Görüntüsü Ortaya Çıktı

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketine ilişkin korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ederken yangının ilk çıktığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yangına ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, uzman bilirkişi heyeti de yaptıkları incelemelerinin ardından 189 sayfalık rapor hazırladı.

Raporda yangının otelin 4’üncü katında bulunan restoranın ‘show’ kısmında bulunan, kahvaltılık kızartmaların yapıldığı ‘grill plate’ cihazından çıktığı ifade edildi.

YAĞLA KARIŞIK ZEMİNE AKTI

Yangının çıkış detayları raporda şöyle aktarıldı:

Grill sehpası içinde bulunan ve D9 isimli solvent içeren endüstriyel yağlı yüzey temizleme malzemesi, toplama kabından yanarak akan yağlardan dolayı erimiştir. Bu erime, akışkan D9 malzemesinin yağla karışık olarak zeminde akmasını sağlamıştır. O çöp bidonuna ulaşan karışım yayılarak çöp bidonunu da yakmıştır. Çöp bidonu ve içindekilerin de yanmaya başlaması yanmayı büyütmüştür.

SÖNDÜRÜLEMEZ BOYUTA ULAŞTI

Çöp alanına kadar ulaşan yanma sonucu artık daha fazla oluşan gazların miktarı doğal çekişli davlumbaz kapasitesi aştığından dolayı duman doğal akışla yükselerek restoran içine doğru yayılmaya başlamıştır. Hemen çöp bidonu yanında olan fleksi LPG hortumu sızdırmazlık tabakası da eriyerek alana kontrolsüz olarak bütan-propan karışımı yakıt gelmesine neden olarak alevlerin hızla büyümesine ve yangının bireysel müdahale ile söndürülemez boyuta ulaşmasına neden olmuştur.

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI YOK

Raporda, yangın söndürme sistemlerinin olmadığı da belirtildi. Eksik sistemler şöyle anlatıldı: Davlumbazda otomatik yangın söndürme sistemi yoktur. Tavanda duman ve/veya sıcaklık sensörü yoktur. Restoran alanında otomatik söndürme tesisatı (sprinkler), duman ve/veya sıcaklık algılayıcısı yoktur. Show alanında görünür alanlarda yangın söndürme cihazı yoktur ve sadece iç tarafta sol kolon dibinde bir adet tüp mevcuttur. Show alanında yangın tüpü var ancak hiçbir personel verdiği ifadede bunu hatırlamıyor.

TERMOSTATLARDAN BİRİ BOZUK

Yangına neden olan grill plate cihazının termostatının da bozuk olduğu ortaya çıktı. Uzman bilirkişi heyeti hazırladığı raporda, şu ifadelere yer verdi: Plate üzerinde ayar düğmesi ile sıcaklık kontrolünü sağlayan termostat, set edildiği değere ulaşıldığı ve termostatlardan biri bozuk olduğundan dolayı da aşırı ısınmasına karşın devreye girmemiş ve kontrolsüz ısınma durumunda çalışmaya devam etmiştir.

Kaynak: DHA