Yaktın Bizi Osimhen! Galatasaraylılar Kahrolacak
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Osimhen'in dev teklife olumlu baktığı iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da zafer sevinci sürerken, sezon başında Napoli’den kiralık olarak transfer edilmesinin ardından ligde dengeleri alt üst eden Victor Osimhen’in akıbeti en merak edilen konulardan biri oldu.
Fransız basınında çıkan haberler ise, Galatasaray taraftarlarının hayallerini suya düşürdü. Osimhen için Fenerbahçe de dahil, dünyadan birçok dev kulübün talip olduğu biliniyordu.
Fransa’da yayın yapan Foot Mercato, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’in Osimhen ile görüştüğü kaydedildi.
Suudilerin Osimhen’e astronomik bir teklif yaptığı kaydedilirken, Osimhen’in de Al Hilal’in teklifine karşı boş olmadığı kaydedildi. Oyuncunun kararını önümüzdeki günlerde vereceği iddia edildi.