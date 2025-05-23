Yaktın Bizi Osimhen! Galatasaraylılar Kahrolacak

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Osimhen'in dev teklife olumlu baktığı iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Osimhen Galatasaray
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Yaktın Bizi Osimhen! Galatasaraylılar Kahrolacak - Resim: 1

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da zafer sevinci sürerken, sezon başında Napoli’den kiralık olarak transfer edilmesinin ardından ligde dengeleri alt üst eden Victor Osimhen’in akıbeti en merak edilen konulardan biri oldu.

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Yaktın Bizi Osimhen! Galatasaraylılar Kahrolacak - Resim: 2

Fransız basınında çıkan haberler ise, Galatasaray taraftarlarının hayallerini suya düşürdü. Osimhen için Fenerbahçe de dahil, dünyadan birçok dev kulübün talip olduğu biliniyordu.

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Yaktın Bizi Osimhen! Galatasaraylılar Kahrolacak - Resim: 3

Fransa’da yayın yapan Foot Mercato, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’in Osimhen ile görüştüğü kaydedildi.

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Yaktın Bizi Osimhen! Galatasaraylılar Kahrolacak - Resim: 4

Suudilerin Osimhen’e astronomik bir teklif yaptığı kaydedilirken, Osimhen’in de Al Hilal’in teklifine karşı boş olmadığı kaydedildi. Oyuncunun kararını önümüzdeki günlerde vereceği iddia edildi.

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