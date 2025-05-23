Avcılar'dan Trafiğe Çıkacaklar Dikkat, Tarih Netleşti! Giriş ve Çıkışlar Kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avrupa Otoyolu üzerinde yer alan Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’na Serbest Geçiş Sistemi kurulacağını duyurdu. Bu kapsamda gişe adaları ve üzerindeki kanopilerin yıkımı için çalışma başlatılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Avcılar
Son Güncelleme:
Avcılar'dan Trafiğe Çıkacaklar Dikkat, Tarih Netleşti! Giriş ve Çıkışlar Kapatılacak - Resim: 1

Yıkım çalışmaları yarın saat 23.00 itibarıyla başlayacak. 24 saat esasına göre yürütülecek çalışmaların 6 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Süreç boyunca Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkış yapılamayacak.

1 3
Avcılar'dan Trafiğe Çıkacaklar Dikkat, Tarih Netleşti! Giriş ve Çıkışlar Kapatılacak - Resim: 2

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

KGM tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin bu süreçte alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

2 3
Avcılar'dan Trafiğe Çıkacaklar Dikkat, Tarih Netleşti! Giriş ve Çıkışlar Kapatılacak - Resim: 3

Yolculuklarını planlayan sürücüler, Hadımköy, Avcılar ve Ispartakule kavşakları ile Esenyurt gişeleri üzerinden otoyola giriş ve çıkışlarını sürdürebilecek. Serbest Geçiş Sistemi ile trafiğin daha akıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

3 3