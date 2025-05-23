Avcılar'dan Trafiğe Çıkacaklar Dikkat, Tarih Netleşti! Giriş ve Çıkışlar Kapatılacak

Yolculuklarını planlayan sürücüler, Hadımköy, Avcılar ve Ispartakule kavşakları ile Esenyurt gişeleri üzerinden otoyola giriş ve çıkışlarını sürdürebilecek. Serbest Geçiş Sistemi ile trafiğin daha akıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.