Avcılar'dan Trafiğe Çıkacaklar Dikkat, Tarih Netleşti! Giriş ve Çıkışlar Kapatılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avrupa Otoyolu üzerinde yer alan Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’na Serbest Geçiş Sistemi kurulacağını duyurdu. Bu kapsamda gişe adaları ve üzerindeki kanopilerin yıkımı için çalışma başlatılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıkım çalışmaları yarın saat 23.00 itibarıyla başlayacak. 24 saat esasına göre yürütülecek çalışmaların 6 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Süreç boyunca Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkış yapılamayacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI
KGM tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin bu süreçte alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
Yolculuklarını planlayan sürücüler, Hadımköy, Avcılar ve Ispartakule kavşakları ile Esenyurt gişeleri üzerinden otoyola giriş ve çıkışlarını sürdürebilecek. Serbest Geçiş Sistemi ile trafiğin daha akıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.