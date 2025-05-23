Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Gelişme! Ehliyet Artık Tarihe Karışacak
Türkiye genelindeki sürücüler için önemli bir kolaylık sağlayan yeni uygulama resmen yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistemle birlikte, artık sürücülerin yanlarında fiziksel ehliyet taşımaları gerekmeyecek. Sürücü belgesi bilgileri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına entegre ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayat Kimliğinle Kolay” projesi kapsamında sürücü bilgileri, çipli kimlik kartlarına yükleniyor. Böylece vatandaşlar sadece kimlik kartlarıyla trafikteki tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Şu ana kadar uygulamadan faydalanan kişi sayısı 6 milyon 275 bine ulaştı.
BAŞVURU SÜRECİ ÜCRETSİZ VE KOLAY
Sisteme dahil olmak isteyen vatandaşlar, yeni tip sürücü belgeleriyle nüfus müdürlüklerine şahsen başvurarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yeni nesil elektronik kimlik kartına sahip olanlar ise sürücü belgesi başvurusu sırasında entegrasyon işlemini eş zamanlı olarak tamamlayabiliyor.
DENETİMLERDE SADECE KİMLİK YETERLİ OLACAK
Yeni sistemle birlikte ehliyet unutma, kaybetme gibi durumların önüne geçilirken, trafikteki denetim süreçleri de daha hızlı ve pratik hale geliyor. Kimlik kartını yanında bulunduran sürücüler için ayrı bir ehliyet taşıma zorunluluğu artık bulunmuyor.