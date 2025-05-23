Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Gelişme! Ehliyet Artık Tarihe Karışacak

Türkiye genelindeki sürücüler için önemli bir kolaylık sağlayan yeni uygulama resmen yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistemle birlikte, artık sürücülerin yanlarında fiziksel ehliyet taşımaları gerekmeyecek. Sürücü belgesi bilgileri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına entegre ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ehliyet Trafik
Son Güncelleme:
Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Gelişme! Ehliyet Artık Tarihe Karışacak - Resim: 1

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayat Kimliğinle Kolay” projesi kapsamında sürücü bilgileri, çipli kimlik kartlarına yükleniyor. Böylece vatandaşlar sadece kimlik kartlarıyla trafikteki tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Şu ana kadar uygulamadan faydalanan kişi sayısı 6 milyon 275 bine ulaştı.

1 3
Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Gelişme! Ehliyet Artık Tarihe Karışacak - Resim: 2

BAŞVURU SÜRECİ ÜCRETSİZ VE KOLAY

Sisteme dahil olmak isteyen vatandaşlar, yeni tip sürücü belgeleriyle nüfus müdürlüklerine şahsen başvurarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yeni nesil elektronik kimlik kartına sahip olanlar ise sürücü belgesi başvurusu sırasında entegrasyon işlemini eş zamanlı olarak tamamlayabiliyor.

2 3
Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Gelişme! Ehliyet Artık Tarihe Karışacak - Resim: 3

DENETİMLERDE SADECE KİMLİK YETERLİ OLACAK

Yeni sistemle birlikte ehliyet unutma, kaybetme gibi durumların önüne geçilirken, trafikteki denetim süreçleri de daha hızlı ve pratik hale geliyor. Kimlik kartını yanında bulunduran sürücüler için ayrı bir ehliyet taşıma zorunluluğu artık bulunmuyor.

3 3