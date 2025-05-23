Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Gelişme! Ehliyet Artık Tarihe Karışacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayat Kimliğinle Kolay” projesi kapsamında sürücü bilgileri, çipli kimlik kartlarına yükleniyor. Böylece vatandaşlar sadece kimlik kartlarıyla trafikteki tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Şu ana kadar uygulamadan faydalanan kişi sayısı 6 milyon 275 bine ulaştı.