Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor

Pancar, diğer sebzeler gibi düzenli bakım ve özellikle doğru gübreleme gerektiren bir bitkidir. Yaz sonunda verimli bir hasat için, ilkbaharda besleme sürecine dikkat edilmelidir.

Pancarın sağlıklı büyümesi ve kaliteli ürün vermesi için azot, fosfor ve potasyum gibi temel minerallerin yanı sıra demir, magnezyum, bor, çinko ve kobalt gibi eser elementlere de ihtiyacı vardır. Bitkide yaprakların rengine ve şekline bakarak hangi mineralin eksik olduğunu anlamak mümkündür:

Yapraklar kırmızıya dönerse: Sodyum eksikliği vardır, tuzlu su ile sulama ve kül serpiştirme önerilir.

Sarı lekeler oluşursa: Potasyum takviyesi gerekir.

Yapraklar küçük kalırsa: Azot eksikliği söz konusudur, kuş pisliği veya sığırkuyruğu ile desteklenebilir.

Toprak sonbaharda iyi hazırlanırsa ilkbaharda ekstra beslemeye gerek kalmayabilir. Ancak tohumların sağlıklı çimlenmesi için pancar tohumları kül çözeltisinde bekletilmeli, toprağa ise kompost, tavuk gübresi veya sığırkuyruğu karıştırılmalıdır.

Çimlenme yavaşsa veya büyüme durursa şu yöntemler uygulanabilir:

Amonyak çözeltisi: Azot takviyesi ve zararlılarla mücadele için.

Maya ve kül: Kök gelişimini destekler ve serin havalarda koruma sağlar.

Bitki özütleri: 10 gün bekletilen karışım, pancarın ihtiyacı olan doğal mineralleri sağlar.

Haziran ayında potasyum permanganat, üre ve borik asit karışımıyla yapılan yapraktan besleme sayesinde, ağustos sonu veya eylül başında bol ve kaliteli bir hasat elde edilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi