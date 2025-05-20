500 Bin Liranın Geri Ödeme Planı Değişti: İşte Banka Banka Güncel Oranlar

Eğitim harcamalarından sağlık giderlerine, seyahat planlarından ani gelişen ihtiyaçlara kadar birçok alanda finansal destek arayan vatandaşlar, bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerine yöneliyor. 20 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 500 bin TL tutarındaki 12 ay vadeli kredi için güncel ödeme planları ve faiz oranları netleşti.

Kredi kullanmayı düşünenler için en çok merak edilen konuların başında faiz oranları ve aylık ödeme tutarları geliyor. Bankaların sunduğu güncel verilere göre, 500 bin TL tutarındaki bir kredinin toplam geri ödeme tutarı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.