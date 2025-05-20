500 Bin Liranın Geri Ödeme Planı Değişti: İşte Banka Banka Güncel Oranlar
Finansal destek olarak ihtiyaç kredisine yönelen vatandaşlar, bankaların sunduğu faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 20 Mayıs 2025 itibaeıyla 500 bin TL tutarındaki bir ihtiyaç kredisinin geri ödeme planı ne kadar oldu?
Kaynak: Haber Merkezi
Eğitim harcamalarından sağlık giderlerine, seyahat planlarından ani gelişen ihtiyaçlara kadar birçok alanda finansal destek arayan vatandaşlar, bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerine yöneliyor. 20 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 500 bin TL tutarındaki 12 ay vadeli kredi için güncel ödeme planları ve faiz oranları netleşti.
Kredi kullanmayı düşünenler için en çok merak edilen konuların başında faiz oranları ve aylık ödeme tutarları geliyor. Bankaların sunduğu güncel verilere göre, 500 bin TL tutarındaki bir kredinin toplam geri ödeme tutarı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
500 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİ ÖDEME PLANI
İşte banka banka 12 ay vadeli 500 bin TL kredi için ödeme planları:
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %4,70
Aylık Taksit: 59.998,69 TL
Toplam Faiz: 219.984,31 TL
Toplam Geri Ödeme: 722.859,28 TL
Enpara (QNB Finansbank)
Faiz Oranı: %4,69
Aylık Taksit: 59.956,07 TL
Toplam Faiz: 219.472,86 TL
Toplam Geri Ödeme: 719.472,84 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 57.009,23 TL
Toplam Faiz: 184.110,68 TL
Toplam Geri Ödeme: 686.985,76 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %5,64
Aylık Taksit: 64.069,45 TL
Toplam Faiz: 268.833,50 TL
Toplam Geri Ödeme: 771.708,40 TL