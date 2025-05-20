Kaza Şampiyonu Otomobiller Belli Oldu! Neredeyse Her Kazada Bu Modeller Yer Aldı: İşte Çarpıcı Raporun Sonuçları...

Verilere göre bazı araç modelleri, diğerlerine kıyasla çok daha fazla kazaya karıştı. Listenin zirvesinde yer alan bazı elektrikli modeller ise güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Yıl boyunca elde edilen sigorta verileriyle hazırlanan raporda, araçların kazaya karışma oranlarına yer verildi. Araç tipleri, sürücü profili, boyut, hatta araçların renkleri gibi çeşitli unsurların kazalara etkisi değerlendirilirken, sürpriz şekilde bazı modern sistemlerle donatılmış modellerin kaza oranlarının yüksek çıkması dikkat çekti.