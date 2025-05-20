Kaza Şampiyonu Otomobiller Belli Oldu! Neredeyse Her Kazada Bu Modeller Yer Aldı: İşte Çarpıcı Raporun Sonuçları...
Amerika Birleşik Devletleri merkezli sigorta platformu Insurify, 2024 yılına ait çarpıcı trafik kazası istatistiklerini yayımladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Verilere göre bazı araç modelleri, diğerlerine kıyasla çok daha fazla kazaya karıştı. Listenin zirvesinde yer alan bazı elektrikli modeller ise güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
Yıl boyunca elde edilen sigorta verileriyle hazırlanan raporda, araçların kazaya karışma oranlarına yer verildi. Araç tipleri, sürücü profili, boyut, hatta araçların renkleri gibi çeşitli unsurların kazalara etkisi değerlendirilirken, sürpriz şekilde bazı modern sistemlerle donatılmış modellerin kaza oranlarının yüksek çıkması dikkat çekti.
KAZA ORANI EN YÜKSEK MODEL O OLDU
Listenin ilk sırasında yüzde 15,1’lik kaza oranıyla Güney Koreli üretici Kia'nın elektrikli modeli Soul EV yer aldı. Onu sırasıyla Mazda Mazdaspeed 3 (%12,6), Chevrolet Bolt EUV (%11,8), Jeep Wrangler Unlimited (%11,7) ve Volkswagen ID.4 (%11,7) izledi.
Toplam 50 araçlık listede özellikle ABD menşeli markaların modelleri yoğunlukla yer aldı. Jeep, RAM, Chevrolet gibi üreticilerden birden fazla modelin üst sıralarda yer alması dikkat çekerken, Alman markaları Volkswagen, BMW ve Audi de kazaya karışma oranlarıyla listede temsil edildi.
2024'TE KAZAYA EN ÇOK KARIŞAN 10 OTOMOBİL BELLİ OLDU
2024 yılında en çok kazaya karışan ilk 10 otomobil modeli ve kaza oranları şu şekilde:
Kia Soul EV – %15,1 kaza oranı ile listenin zirvesinde yer alıyor.
Mazda Mazdaspeed 3 – %12,6 kaza oranı ile ikinci sırada.
Chevrolet Bolt EUV – %11,8 kaza oranıyla üçüncü sırada bulunuyor.
Jeep Wrangler Unlimited – %11,7 kaza oranıyla dördüncü sırada.
Volkswagen ID.4 – %11,7 ile beşinci sırayı paylaşıyor.
Jeep Wrangler / YJ – %11,6 kaza oranıyla altıncı sırada.
Hyundai Ioniq Hybrid – %11,4 kaza oranı ile yedinci sırada yer alıyor.
Chevrolet Bolt EV – %11,4 oranla sekizinci sırada.
RAM 2500 – %11,2 kaza oranı ile dokuzuncu sırada bulunuyor.
Chrysler Voyager – %11,2 kaza oranıyla onuncu sırayı paylaşıyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KAZAYA NEDEN DAHA FAZLA KARIŞIYOR?
İlk 15 sıradaki birçok aracın tamamen elektrikli veya hibrit olması dikkatlerden kaçmadı. Elektrikli araçların yüksek tork değerleri nedeniyle ani hızlanmalara karşı daha hassas olduğu bilinirken, bu özellik bazı sürücüler için kontrol kaybına neden olabiliyor.
Özellikle elektrikli araçlara yeni geçen sürücülerde, ani tepki veren motor sistemlerinin alışkanlık dışı sürüş dinamikleri oluşturabileceği değerlendiriliyor. 2024 yılına ait bir başka araştırmaya göre, elektrikli araç sürücülerinin karıştığı kazalarda “sürücü kusuru” oranı, benzinli araçlara kıyasla %4 daha yüksek çıktı.