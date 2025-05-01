CHP’li Ali Gökçek’ten Bakan Yerlikaya’ya Soru Önergesi: 'Cemaatin Aracına Kim, Neden Çakar İzni Verdi?'

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bir soru önergesi yöneltti.

Gökçek, Bakan Yerlikaya’ya “34 GH 1525 plakalı ve sürücüsü tarafından ‘tahsisli’ olduğu belirtilen ve usulsüz çakar kullandığı tespit edildiği için tahsisinin iptal edildiği açıklanan araca hangi makam tarafından, hangi tarihte ve hangi yasal dayanakla geçiş üstünlüğü verilmiştir?” sorusunu sordu.

'ARACIN TAHSİSİN İPTAL EDİLDİĞİ AÇIKLANMIŞ'

Son günlerde kamuoyuna sık sık usulsüz çakar kullanımına dair görüntüler yansıdığını belirten Gökçek şunları söyledi: Valinin yeğeniyim’ diyen çakarlı araç sürücüsünün görüntülerinin ardından geçtiğimiz günlerde de 34 GH 1525 plakalı ve sürücüsü tarafından ‘tahsisli’ olduğu belirtilen aracın usulsüz çakar kullanımı gündeme gelmiş, oluşan kamusal tepkinin ardından aracın tahsisin iptal edildiği açıklanmıştır.

'YASAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR'

Çakar ekipmanının hangi koşullarda ve kimler tarafından kullanılacağı yasal olarak düzenlenmiştir. Resmî kurumların izin verdiği araçlar dışında çakar ve siren ekipmanlarının kullanıldığı araçların varlığı diğer sürücüleri yanıltma, yol hakkını haksız şekilde genişletme ve trafik akışını olumsuz etkileme riski taşımaktadır. Gerekli kontrol ve denetimlerin sıkı bir şekilde ve ciddiyetle gerçekleştirilmesi usulsüz ve gereksiz çakar kullanımının da önüne geçecektir.

CHP’li Ali Gökçek, Bakan Yerlikaya’ya aşağıdaki soruları yöneltti: