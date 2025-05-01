Danıştay Kararı İptal Etti… DEVA Partili Şahin’den Emniyet Genelgesi Çıkışı

DEVA Partisi Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kamuoyunda “Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Genelge” olarak bilinen düzenlemesinin Danıştay tarafından iptal edilmesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. DEVA Partisi’nin genelgenin iptali için Danıştay nezdinde açtığı davada, Anayasa’nın 7. ve 13. maddelerine aykırılık gerekçesiyle verilen iptal kararı hakkında konuşan Şahin, kararın hukuk devleti açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

'CEZASIZLIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR KAZANIM'

Genelgenin, kamu gücünü kullanan kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin belgelenmesini engellediğine dikkat çeken Şahin, “Söz konusu genelge, barışçıl toplantı ve gösteri hakkının kullanıldığı ortamlarda, kamu gücünü kullanan kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin belgelenmesini engelleyerek; hukuka aykırı müdahale, orantısız güç kullanımı, yaralama ve hatta yaşam hakkı ihlalleri gibi ciddi suçların üstünün örtülmesine zemin hazırlamaktaydı" dedi. Şahin, genelgenin iptal edilmesinin yalnızca temel haklara yönelik keyfi müdahalenin önlenmesine değil, cezasızlıkla mücadele bakımından da son derece önemli olduğunu ifade etti.

'ADALET ARAYIŞINI BASTIRMA ÇABASIDIR'

Şahin, söz konusu genelgenin Anayasa’nın 137. maddesine göre “kanunsuz emir” niteliğinde olduğunun altını çizerek, “Toplumsal olaylar sırasında polis şiddetine dair en önemli delillerin çoğu zaman vatandaşlarca çekilen görüntüler olduğu açıktır. Bu nedenle, kayıt almayı engellemeye yönelik her girişim, sadece hak ihlallerini görünmez kılma çabası değil; aynı zamanda toplumun adalet arayışını bastırma girişimidir” ifadelerini kullandı.

'KAMU GÖREVLİLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİĞİNİ SAVUNACAĞIZ'

Danıştay’ın iptal kararıyla bir yanlıştan dönüldüğünü belirten Şahin, bunun hukukun üstünlüğüne ve yargıya duyulan güvenin yeniden tesisi açısından kıymetli olduğunu vurguladı.

Şahin, açıklamasını "Bu yanlıştan dönülmesi, hukukun üstünlüğüne duyulan güvenin bir nebze de olsa yeniden tesisi bakımından önemlidir. DEVA Partisi olarak, temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü keyfi müdahaleye karşı çıkmaya; hukuk devleti ilkesini, şeffaflığı ve kamu görevlilerinin hesap verebilirliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.