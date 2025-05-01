CHP'li Ceylan'dan 1 Mayıs'ta 'Taksim Meydanı' Tepkisi: 'Ezilenler Taleplerini Haykırıyor'

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yaptı. CHP'li Ceylan, "Bu ülkenin emekçilerine meydanları yasaklamayı alışkanlık haline getirenler, bilmelidirler ki ülkenin kaynaklarının yağmalanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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CHP'li Ceylan'dan 1 Mayıs'ta 'Taksim Meydanı' Tepkisi: 'Ezilenler Taleplerini Haykırıyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı'nın yasaklanmasını eleştirdi.

"İşçi sınıfı, onurlu bir yaşam ve adil bir toplum düzeni için mücadele ediyor. Yaklaşık iki yüz yıldır devam eden bu mücadele, dünyanın hemen her yerinde egemen sınıfların çeşitli provokasyonlarına sahne olmuş ve bu süreçte büyük acılara tanıklık edilmiştir. Bu acılardan en büyüklerinden biride gerekli güvenlik önlemleri alınmayarak, 1977 1 Mayıs’ının kana bulanmasına zemin hazırlanmasıydı. İşte o kanlı 1 Mayıs’tan bu yana işçi bayramının Taksim’de kutlanması ve anmaların yerinde yapılması talebi işçi sınıfına düşman iktidarlar tarafından her seferde yasaklanmaktadır." ifadelerini kullanan Ceylan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Her 1 Mayıs, emekçilerinin sorunlarını haykırdığı, hak ihlallerine karşı demokratik tepkilerini örgütlü bir şekilde yükselttikleri gün olması bakımından önemlidir. Türkiye Emekçileri açısından da '1 Mayıs' hiç kuşkusuz ki Türkiye’nin demokratikleşme mücadelesinin en önemli dayanaklarındandır.

Bu ülkenin emekçilerine meydanları yasaklamayı alışkanlık haline getirenler, bilmelidirler ki ülkenin kaynaklarının yağmalanmasına izin vermeyeceğiz. İşçi sınıfını ve onun örgütlerini yıkıcı-bölücü örgütler olarak görmeyen, Anayasa Mahkemesi kararlarını, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını tanıyan, hukukun üstünlüğüne inanan bir iktidarı işçi sınıfı ile omuz omuza kurabiliriz.

İşçiler ve emekçiler, taşeronlaşmayı, sendikal hakların gasp edilmesini, çalışma saatlerinin uzamasını, mezarda emekliliği, düşük ücretleri reddetmeye devam ediyorlar. Emeklilikte kademeli yaş uygulanması talebi güncelliğini muhafaza ediyor.

Her geçen gün ağırlaşan ekonomik kriz koşullarında; bu ülkenin ezilenleri tarlada, fabrikada, okulda haklı taleplerini haykırmaya devam ediyor. Emekçiler, emekliler açlığa ve yoksulluğa karşı direniyor. Bu kara günlerin dayanışma ile aşılacağına, haksız ve hukuksuz şekilde zindanlarda tutulan seçilmişlerin meydanlara ineceği günlerin hiç uzak olmadığına inanıyorum. Birlikte başaracağız!

Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Emekçilerinin ve Türkiye İşçi Sınıfının 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yaşasın 1 Mayıs!"

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