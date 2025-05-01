Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçi, memur ve işveren temsilcileri ile bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Alın teri döken kardeşlerime şükranlarımı sunarım. Emek, bizim hem inancımızda hem tarihimizde hem de kültürümüzde büyük bir kutsiyet taşır. Milletçe bugünlere gelmemizde emek vermenin, sabırla çalışmanın önemli bir yeri vardır. Biz emek ve alın terini merkeze alarak inşa ettiğimiz medeniyetimizin mirasçılarıyız.

Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettik. Ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Cuma ve Hac izinleri dahil kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık. Bu yıl yüzde 30 zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık.

Sendikal hakları önemli ölçüde iyileştirdik. Toplu sözleşme ikramiyesini geri getirdik.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Trump ile İlk Yüz Yüze Görüşme Ne Zaman? Trump ile İlk Yüz Yüze Görüşme Ne Zaman?
Parti Liderlerinden '1 Mayıs' Mesajları Parti Liderlerinden '1 Mayıs' Mesajları
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor
Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu
Kilerde Saklayan Zengin Oldu!Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi Altınla Yarışıyor: Fiyatı 150 Bin TL’ye Satılıyor Kilerde Saklayan Zengin Oldu! Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi 150 Bin TL’ye Satılıyor
Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı... Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir Listede... Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı