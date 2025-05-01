Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Alın teri döken kardeşlerime şükranlarımı sunarım. Emek, bizim hem inancımızda hem tarihimizde hem de kültürümüzde büyük bir kutsiyet taşır. Milletçe bugünlere gelmemizde emek vermenin, sabırla çalışmanın önemli bir yeri vardır. Biz emek ve alın terini merkeze alarak inşa ettiğimiz medeniyetimizin mirasçılarıyız.

Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettik. Ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Cuma ve Hac izinleri dahil kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık. Bu yıl yüzde 30 zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık.

Sendikal hakları önemli ölçüde iyileştirdik. Toplu sözleşme ikramiyesini geri getirdik.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi