Parti Liderlerinden '1 Mayıs' Mesajları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla parti liderlerinden peş peşe paylaşımlar geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, "Ya adalet, ya sefalet" sloganıyla bir görsel paylaştı.

Öte yandan Özel bugün 1 Mayıs'ta Kartal ve Kadıköy'de olacağını duyurmuştu. CHP lideri saat 12.00'de Kartal, saat 13.00'te ise Kadıköy'deki mitinglere katılacak.

DERVİŞOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Alın teriyle kazanan, helal ekmeğiyle varlık mücadelesi veren emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum." diye yazdı.

Alın teriyle kazanan, helal ekmeğiyle varlık mücadelesi veren emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. pic.twitter.com/U5F5B5JnOf — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) May 1, 2025

ERBAKAN'DAN KUTLAMA MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

Emekçinin hakkını gözeten, işçisine tarihi maaş zammını rekorla veren tek anlayış, Milli Görüş’tür. Merhum Erbakan Hocamızın 54. Hükümette ortaya koyduğu bu duruş, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Alın terinin, emeğin ve kardeşliğin günü olan 1 Mayıs’ı en içten dileklerimle kutluyor, tüm emekçi kardeşlerime esenlikler diliyorum. #1Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.